Konserwatystom nie podoba się Disneyowska "Królewna Śnieżka", więc robią własną

Daily Wire będący ostoją dla konserwatystów już ponad rok temu ogłosił, że ma zamiar zainwestować 100 mln dolarów w treści skierowane do dzieci. Była to reakcja wideo, wedle którego decydenci w Disneyu obstają przy większej "queerowatości" i radykalnego rasowego przesłania w produkcjach wytwórni.



Dokładnie w stulecie założenia Disneya współzałożyciel Daily Wire Boreing ogłosił powstanie nowej platformy z treściami do najmłodszych widzów. Jednocześnie zapowiedział też, że pierwszym filmem pełnometrażowym, jaki powstanie pod marką Bentkey będzie "Królewna Śnieżka i Zła Królowa" - wierna adaptacja baśni braci Grimm.