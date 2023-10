Powstaje film o Jezusie Chrystusie od twórców "Królowej Kleopatry". Internauci już węszą kontrowersje

Jak donosi serwis Deadline, film ma skupić się na ukazaniu bohatera jako rewolucyjnej postaci, która odważyła się zakwestionować status quo. Cała seria będzie mieć charakter franczyzowy. Producentem wykonawczym został Ben Coold. "Jesus Crown Of Thorns" ma zadebiutować na Fox Nation, a zdjęcia do filmu mają ruszyć jeszcze w tym roku. Warto dodać, że nie jest to pierwszy film studia Nutopia, traktujący o Jezusie. Wcześniej był to To "Jesus: His Life History" z 2019 roku.



Trudno na razie mówić, jak wyjdzie ten projekt i czy będzie tak kontrowersyjny jak "Królowa Kleopatra". Nutopia swego czasu zmagała się z dość dużą krytyką. W tym całym zamieszaniu chodziło głównie o obsadzenie w roli Kleopatry czarnoskórej aktorki, w tym przypadku była to Adela James. Pojawienie się w roli głównej czarnoskórej gwiazdy wywołało oburzenie zwłaszcza w Egipicie.