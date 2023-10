Wyciekł kontrowersyjny wątek z 6. sezonu "The Crown". Spokojnie, to tylko fantazja scenarzystów

6., ale też ostatni sezon "The Crown" zagości na Netfliksie w listopadzie. Już pojawiają się pierwsze szczegóły odnośnie finałowej odsłony. Wiadomo, że dużo emocji wzbudzi śmierć księżnej Diany. To jeszcze nie wszystko, bo właśnie wyciekł do sieci dość kontrowersyjny szczegół odnośnie samej Diany, która ma powrócić jako duch w postaci wizualizacji myśli głównych bohaterów. Biorąc pod uwagę, jak bardzo ludzie ekscytują się tym serialem, twórcy po raz kolejny przypominają, że "The Crown" to dramat fabularyzowany, a nie dokument.