Takiego serialu jeszcze w Polsce nie było. "Rafi" to produkcja inna niż wszystkie

Zgodnie z zapowiedziami, "Rafi" rzeczywiście miesza komedię z elementami dramatu oraz... metafizyką. Tytułowy bohater, Rafał Nowak, to oportunista, kanciarz, drobny złodziejaszek i migający się od wszelkich obowiązków czy odpowiedzialności lekkoduch. Pewnego dnia zostaje potrącony przez samochód, a wówczas - zamiast zginąć na miejscu - ląduje w tajemniczym miejscu, gdzie spotyka Krystynę, wysłanniczkę Niebios (w tej roli Danuta Stenka). Ta przedstawia Rafiemu propozycję nie do odrzucenia - tajemniczy Dariusz (Olaf Lubaszenko), osobnik o nadludzkiej mocy, zdecydował się dać mu nieco więcej czasu, by zdążył naprawić swoje życie oraz zmienić się na lepsze.



Nowak wraca zatem na Ziemię i od tej pory - pod okiem bezwzględnej Krystyny - stara się zmienić swoje przyzwyczajenia, zabrać za siebie i przy okazji pomóc innym, by wypełnić ten metafizyczny kontrakt. Każdy epizod skupia się na problemach napotkanych przez bohatera osób, które potrzebują pomocy, choć nieraz nie zdają sobie z tego sprawy - i tu Rafi ma spore pole do popisu, jakkolwiek nie zawsze działanie w interesach innych jest mu na rękę. Można zatem powiedzieć, że serial Polsat Box Go jest pewnego rodzaju proceduralem - jednak tym razem ten znany głównie z produkcji kryminalnych format obejmuje rozwiązywanie spraw zupełnie innego rodzaju.



Już powyższy opis nie pozostawia wątpliwości, że serialu o podobnej tematyce jeszcze w Polsce nie było. Dodajmy do tego wspomnianą obsadę (poza wyżej wymienionymi osobami w produkcji wystąpili też m.in. Paulina Gałązka, Tomasz Schuchardt, Piotr Głowacki, Piotr Rogucki, Anna Cieślak czy Michał Piela), lekkość, budujące i pozytywne przesłanie oraz bohatera, którego przemianie można kibicować - podejrzewam, że wszystkie te składowe przyciągną przed ekrany rzeszę widzów. A to zapewni produkcji kontynuację.