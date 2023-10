Media chciały go zniszczyć, a kibicie powiesić. Ta historia Davida Beckhama mną wstrząsnęła

Z utalentowanego nastolatka szybko stał się gwiazdą trybun, ale też idolem kobiet. W serialu przypomniano słynne poznanie Davida i byłej gwiazdy Spice Girls - posh spice, Victorii Adams, później Beckham. Jak wiadomo, była to miłość od pierwszego wejrzenia. David, oglądając jeden z klipów Spice Girls, powiedział do swojego kumpla: Widzisz tamtą dziewczynę z czarnymi włosami? Ona zostanie moją żoną - powiedział Beckham, co zresztą później się stało i para stanęła na ślubnym kobiercu, natomiast do pierwszego spotkania doszło między nimi na boisku. Victoria napisała Davidowi na bilecie lotniczym swój numer telefonu, on zadzwonił do niej i godzinami gadał z Victorią, co było niepojęte dla innych kolegów z drużyny, bo " o czym można tyle gadać".