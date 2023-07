Caroline Derpienski oskarża Nosowską o gaslighting. Żąda gigantycznej kwoty

Gaslighting jest pewnego rodzaju psychiczną manipulacją, która adresowana jest do konkretnej osoby. Polega na wmawianiu drugiej osobie, że myli się co do swoich emocji i przypuszczeń, a wzbudzanie wątpliwości jest adresowane zazwyczaj za pomocą takich wypowiedzi jak "trochę przesadzasz", "tak tylko ci się wydaje" lub "wyolbrzymiasz, nie histeryzuj":