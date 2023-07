Ci "beznadziejni" dziennikarze i te "beznadziejne" dziennikarki, którzy bezrefleksyjnie wypromowali Janoszek mają nad sobą szefów, managerów, targety, deadline'y - jest to system gry - jeśli do niej wchodzisz grasz tylko takimi kartami, jakie ci dadzą. Koniec kropka - pisze Justyna.



W idealnym świecie byłoby, gdyby wszyscy wyciągnęli wnioski z ostatniej medialnej wrzawy dotyczącej Janoszek. I sama zainteresowana, ale też i dziennikarze. Nie sądzę, że z dnia na dzień kolorowe, plotkarskie portale zaczną wyciągać na wierzch ludzi zdolnych, którzy rzeczywiście mają coś do powiedzenia, są w tym szczerzy, ale "nudni"- nudni dla innych ludzi, internautów. To, co dzieje się wokół tej sprawy, pokazuje, jak wielkie emocje wzbudza zamieszanie z Janoszek. I może mi się nie podobać forma i język, jakim operuje Stanowski, lecz swój cel osiągnął. Ostatnie dni należą do niego, jego nazwisko jest niemal wszędzie w przestrzeniach internetu, a druga część "Bollywoodzkiego zera" doczekała się ponad trzech milionów wyświetleń na YouTube.



Zdjęcia główne: Instagram Natalii Janoszek / Krzysztofa Stanowskiego