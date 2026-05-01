Netflix ulepsza aplikację mobilną. Nowości dla użytkowników

Ładowanie...

Obecnie, kiedy każdy ma już telefon w swojej kieszeni, korzystanie z Netfliksa stało się jeszcze prostsze. Ulubione produkcje można oglądać właściwie wszędzie - w przerwie na lunch, w komunikacji miejskiej czy w poczekalni u dentysty. Już teraz poruszanie się po aplikacji mobilnej było bardzo intuicyjne, jednak teraz użytkownicy mogą korzystać z niej dużo szybciej i prościej.

REKLAMA

Netflix ulepsza aplikację mobilną i wprowadza nowości. Użytkownicy będą zadowoleni

W ubiegłym roku Netflix podjął kroki w celu zmiany aplikacji na telewizory po raz pierwszy od 10 lat. Teraz czas na ulepszenie aplikacji mobilnej. Użytkownicy mogą już zauważyć nowy interfejs, a także korzystać z usprawnionej nawigacji. Wprowadzono również pionową prezentację treści, dzięki czemu widzowie mogą odkrywać je, tak aby pasowały do ekranów telefonów.

Wśród nowości znalazł się również pionowy feed o nazwie "Klipy", który został zaprojektowany specjalnie pod treści na telefony. Nowa funkcja przypomina rolki w mediach społecznościowych, na których użytkownicy będą mogli zobaczyć fragmenty rozmaitych filmów, seriali czy programów. Netflix zapewnia, że "Klipy" nie są wyłącznie źródłem rozrywki, ale przede wszystkim - motorem do działania, by obejrzeć interesującą nas produkcję.

Aplikacja mobilna od zawsze jest ważną częścią Netflixa, dając użytkownikom stały dostęp do ich ulubionej rozrywki. Bazując na naszych dotychczasowych doświadczeniach, wprowadziliśmy klipy, ulepszoną nawigację i nowy sposób prezentacji treści wideo w wersji pionowej, które pozwalają użytkownikom jeszcze bardziej cieszyć się Netflixem na telefonach: w chwilach odpoczynku, gdy chcą znaleźć jakiś nowy tytuł albo coś krótkiego i zabawnego do obejrzenia. Dążymy do tego, aby doświadczenia mobilne były równie ekscytujące, jak dostępne u nas treści. Chcemy oferować użytkownikom spersonalizowaną, wciągającą rozrywkę idealnie pasującą do danego nastroju lub chwili. A to dopiero początek - mówi Elizabeth Stone, Chief Product and Technology Officer.

Można wybrać następujące opcje:

Dodaj do "Mojej listy": Coś Cię zainteresowało? Dodaj filmy i seriale do swojej listy bezpośrednio z kanału klipów.

Coś Cię zainteresowało? Dodaj filmy i seriale do swojej listy bezpośrednio z kanału klipów. Udostępniaj: Chcesz wrócić do wyczekiwanego pocałunku, poszukać wskazówek zapowiadających nagły zwrot akcji lub zachęcić kogoś do swojej ulubionej produkcji? Za pomocą strzałki u dołu udostępnisz znajomym i obserwującym rekomendacje - SMS-em lub w mediach społecznościowych - bezpośrednio ze swojego feedu.

Chcesz wrócić do wyczekiwanego pocałunku, poszukać wskazówek zapowiadających nagły zwrot akcji lub zachęcić kogoś do swojej ulubionej produkcji? Za pomocą strzałki u dołu udostępnisz znajomym i obserwującym rekomendacje - SMS-em lub w mediach społecznościowych - bezpośrednio ze swojego feedu. Odkrywaj: Planujesz rodzinny wieczór filmowy? A może chcesz się dobrze pośmiać? Przeglądaj świat rozrywki spersonalizowany pod Twój gust, aby zdecydować, co obejrzeć jako następne.

Streamingowy gigant podkreśla, że sekcja "Klipy" wciąż będzie ulepszana, tak aby użytkownikom wyświetlały się treści dopasowane do ich zainteresowań i preferencji.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

REKLAMA

Anna Bortniak 01.05.2026 12:34

Ładowanie...