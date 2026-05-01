Najlepsze filmy i seriale fantasy z Prime Video. 5 tytułów na weekend

"Zmierzch", "Kosmiczne jaja", "Życie Chucka", "Immortals. Bogowie i herosi" - na pierwszy rzut oka poza dostępnością do obejrzenia w Prime Video niewiele łączy te tytuły. Każdy z nich reprezentuje jednak nieco inny, godny uwagi odłam filmowej fantastyki. Postanowiliśmy zebrać najlepsze pozycje reprezentujące gatunek fantasy, które są dostępne do obejrzenia na tej platformie streamingowej.

Prime Video: najlepsze filmy i seriale fantasy. TOP 5

Drakula: Historia wiecznej miłości

Rok produkcji: 2025

Czas trwania: 129 minut

Reżyser: Luc Besson

Obsada: Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoe Bleu, Matilda de Angelis

Kolejna interpretacja losów słynnego władcy, który zbudował sobie przerażającej legendę. Do grona filmowców, którzy podjęli się wyzwania przeniesienia jego losów na język kina, dołączył słynny francuski reżyser, Luc Besson. Książę Vlad (Landry Jones), po stracie ukochanej, zostaje przeklęty wiecznym życiem. Przez stulecia błąka się po świecie, by w XIX-wiecznym Paryżu spotkać kobietę (Bleu), łudząco podobną do tej, którą tragicznie utracił. Napędzany obsesją i nadzieją, gotów jest na wszystko, by odzyskać ukochaną.

Mumia

Rok produkcji: 1999

Czas trwania: 124 minuty

Reżyser: Stephen Sommers

Obsada: Brendan Fraser, Rachel Weisz, John Hannah, Arnold Vosloo

"Mumii" w historii kina było wiele, ale seria zapoczątkowana przez Stephena Sommersa to zdecydowanie ta najbardziej rozpoznawalna, będąca punktem odniesień dla komentowania późniejszych odsłon. Akcja rozgrywa się w 1926 roku, kiedy mieszkająca w Kairze bibliotekarka Evelyn (Weisz) trafia na ślad Miasta Umarłych, gdzie mają się znajdować skarby faraona. W trakcie wyprawy wraz z prowadzącym ich Rickiem O'Connellem (Fraser), znajdują Księgę Umarłych. Czytając ją Evelyn wypowiada zaklęcie, budzące do życia mumię Imhotepa, na której ciąży straszna klątwa.

Batman v Superman: Świt sprawiedliwości

Rok produkcji: 2016

Czas trwania: 151 minut

Reżyser: Zack Snyder

Obsada: Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jesse Eisenberg, Amy Adams, Jeremy Irons

Crossover, którego się nie spodziewano, a okazał się naprawdę ciekawym, choć nieidealnym eksperymentem. W związku z chaosem i zniszczeniem, będacymi efektem walki z udziałem Supermana (Cavill), w przestrzeni publicznej dochodzi do sporu pomiędzy nim a Brucem Waynem (Affleck), bogatym filantropem z Gotham, który brutalnie wymierza sprawiedliwość przestępcom jako Batman. Konflikt pomiędzy nimi przybiera na sile, a na horyzoncie wkrótce pojawia się nowy wróg, stawiając ludzkość w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa.

Supernatural

Lata emisji: 2005-20

Liczba sezonów: 15

Twórcy: Eric Kripke

Obsada: Jared Padalecki, Jensen Ackles, Misha Collins, Mark Sheppard

Prawdopodobnie jedna z najważniejszych serialowych pozycji XXI-wiecznej fantastyki, która zadebiutowała ponad 20 lat temu, a została zakończona bardzo niedawno temu. Pierwszy sezon opowiada o braciach Winchester - Deanie (Jensen Ackles) i Samie (Jared Padalecki). Wyruszają oni na poszukiwania zaginionego ojca, w trakcie których natrafiają na przeróżne nadprzyrodzone formy życia, z którymi często są zmuszeni podjąć walkę na własną rękę. Acklesa, Padaleckiego i Kripke oprócz "Supernatural" łączy również zaangażowanie w serial "The Boys".

Władca Pierścieni: Pierścienie władzy

Lata emisji: 2022-

Liczba sezonów: 2

Twórcy: J.D. Payne, Patrick McKay

Obsada: Morfydd Clark, Charlie Vickers, Robert Aramayo, Owain Arthur

Głośny serial stanowiący powrót do świata, który znamy z prozy Tolkiena. Jego akcja rozgrywa się w Drugiej Erze Śródziemia, tysiące lat przed wydarzeniami z "Hobbita" i "Władcy Pierścieni". Opowiadana przez twórców historia koncentruje się wokół stworzenia Pierścieni Władzy, próby zdobycia przez Saurona władzy nad Śródziemiem, upadku Numenoru oraz wojny Ostatniego Sojuszu.

Adam Kudyba 01.05.2026 13:39

