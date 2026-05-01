Mumia opanowała SkyShowtime. Stare i nowe filmy w serwisie

Choć w repertuarze kinowym dzielnie trzyma się nowa "Mumia", SkyShowtime postanowiło podjąć wyzwanie związane z tym tytułem. Serwis właśnie uzupełnił swoją ofertę o filmy z kultowej, przygodowej serii, którą widzowie uwielbiają.

Adam Kudyba
"Mumia" niejedno miała filmowe wcielenie - pierwsze widzowie zobaczyli niemal 100 lat temu, w 1932 roku, kiedy w główną rolę wcielił się Boris Karloff. Od tamtego czasu kolejnych projektów było wiele, ale i tak w widzowskiej pamięci najmocniej zapisała się przygodowa trylogia zapoczątkowana przez Stephena Sommersa w 1999 roku. Zaangażowanie do niej Brendana Frasera i Rachel Weisz okazało się strzałem w dziesiątkę, dzięki któremu kino gatunkowe zyskało nowe ikony.

Mumia od dziś w SkyShowtime. Ta lubiana i ta nienawidzona

Majówka kojarzy się z dobrą zabawą. Nic dziwnego, że decydenci platformy streamingowej SkyShowtime postanowili, by ułatwić ją widzom. Od 1 maja bowiem w ofercie serwisu, znajdują się wszystkie filmy z legendarnej trylogii "Mumii", rozpoczętej w 1999 roku. Co ciekawe, nie we wszystkich poniższych tytułach u boku Brendana Frasera zagrała Rachel Weisz - w trzeciej części jej postać podległa recastingowi - w Evelyn wcieliła się wówczas Maria Bello.

Głównymi bohaterami serii są Evelyn (Weisz) oraz Rick O'Connell (Fraser). Ona jest mieszkającą w Kairze wraz ze swoim bratem (John Hannah) bibliotekarką, on - poszukiwaczem skarbów. W pierwszej odsłonie serii Evelyn przypadkowo ożywia zmumifikowane zwłoki egipskiego kapłana Imhotepa. Główni bohaterowie łączą siły, by móc powstrzymać zmartwychwstałego złoczyńcę, zanim zniszczy świat. Dwa lata później Sommers nakręcił sequel, w którym Evelyn i Rick są już małżeństwem i mają syna, Alexa. Gdy wraz z chłopcem eksplorują starożytne ruiny, syn pary natyka się na tajemniczą bransoletę. Wkrótce zostaje on porwany przez kult, którego celem jest ożywienie Imhotepa, w związku z czym rodzina O'Connellów musi znów podjąć walkę.

Ostatni (póki co, bo już wiemy, że będzie kolejny) film osadzony w "uniwersum O'Connellów" to "Grobowiec Cesarza Smoka", który, podobnie jak poprzednicy, jest już dostępny do obejrzenia w serwisie. Jego akcja rozgrywa się wiele lat po wydarzeniach z poprzedniego filmu - Alex (Luke Ford) jest już dorosłym mężczyzną, który prowadzi wykopaliska w ogarniętych wojną domową Chinach. W tym samym czasie rząd brytyjski prosi O’Connellów (Fraser i Bello), aby udali się do Szanghaju i oddali Chińczykom oko Shangri-La -starożytny klejnot, który dawno temu zaginął. Z czasem okazuje się, że przedmiot ten jest ważnym elementem w rozgrywce, która ma na celu przywrócenie do życia dawnego władcy, by znów zapanował nad Chinami.

Oto części trylogii, które od dziś są dostępne do obejrzenia na SkyShowtime:

  • Mumia (1999, reż. Stephen Sommers)
  • Mumia powraca (2001, reż. Stephen Sommers)
  • Mumia: Grobowiec Cesarza Smoka (2008, reż. Rob Cohen)

To jednak nie koniec niespodzianek w "Mumiowersum" - od dziś na SkyShowtime będzie można również obejrzeć "Mumię" z 2017 roku - niepowiązaną fabularnie z poprzednikami produkcję, która początkowo była traktowana jako część nowego "The Dark Universe", jednak później doszło do jego anulowania. Wyreżyserował ją Alex Kurtzman, a obsada aktorska robiła naprawdę spore wrażenie.

Tom Cruise wcielił się wówczas w główną rolę Nicka Mortona - komandosa i złodzieja skarbów, który w Iraku odnajduje grobowiec księżniczki Ahmanet (Sofia Boutella). Kobieta pragnie zemsty za to, co ją spotkało wieki wcześniej. Ten film ma znacznie słabsze oceny zarówno ze strony krytyków, jak i publiczności, wielokrotnie zarzucającej twórcom żerowanie na znanej marce bez żadnego pomysłu. Jeśli nie miało się jednak z tym tytułem styczności, przynajmniej dla porównania warto się z nim zapoznać.

01.05.2026 10:31
