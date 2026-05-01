Najlepsze miniseriale, które obejrzysz w jeden weekend. Kryminały, thrillery, na faktach

Majówki czas. Pogoda dopisze, jeśli wierzyć prognozom, ale to wcale nie oznacza, że kinomani stracą ochotę na domowy seans. Jeśli macie ochotę na coś dłuższego niż film, a jednocześnie nie chcecie odpalać produkcji liczącej dziesiątki odcinków i kilka sezonów, najlepiej sięgnąć po miniserial. Poniżej wybieramy po jednej produkcji (każda z nich opowiada prawdziwą historię lub jest adaptacją) z najpopularniejszych serwisów streamingowych - na dole tekstu znajdziecie natomiast dłuższą listę godnych polecenia miniserii z uwzględnieniem platformy, na której się znajdują. Miłego!

REKLAMA

REKLAMA

Czarny ptak - Apple TV+

Serial inspirowany prawdziwą historią opisaną w książce „In with the Devil”. Główny bohater, Jimmy Keene, dostaje propozycję nie do odrzucenia - wolność w zamian za zaprzyjaźnienie się z podejrzanym o seryjne morderstwa współwięźniem i wydobycie z niego prawdy. Serial zagląda w głąb umysłu zarówno manipulanta, jak i manipulowanego, a my śledzimy świetny aktorski pojedynek między Paulem Walterem Hauserem a Taronem Egertonem. Trochę „Mindhunter”, trochę „True Detective” - świetna rzecz.

Bo to grzech - HBO Max

Russell T. Davies prezentuje poruszającą opowieść skupioną na losach młodych przyjaciół w Londynie lat 80., gdy nad ich życiem zaczyna unosić się widmo epidemii AIDS. Serial skupia się na powszechnej panice i homofobii; zderza euforię młodości, wolności i seksualnej rewolucji z brutalną rzeczywistością choroby i społecznego wykluczenia. Emocjonalnie szczere i wybitnie zagrane.

Śmierć Bunny'ego Munro - SkyShowtime

Adaptacja powieści Nicka Cave’a to duszna, momentami surrealistyczna podróż przez Anglię widzianą oczami pogrążonego w autodestrukcji sprzedawcy kosmetyków. Po śmierci żony Bunny rusza w trasę z synem, uciekając przed poczuciem winy, które coraz mocniej zaciska się na jego psychice. Serial balansuje między czarnym humorem a egzystencjalnym dramatem, kreśląc portret mężczyzny, który nie potrafi dorosnąć, zmienić się i zatrzymać. Najlepsza rola w karierze Matta Smitha i fantastyczna ścieżka dźwiękowa autorstwa, jakże by inaczej, wspomnianego Cave’a.

Jak nas widzą - Netflix

Wyreżyserowany przez Avę DuVernay miniserial opowiada o jednej z najbardziej wstrząsających pomyłek sądowych w historii USA. Historia tzw. Piątki z Central Parku pokazuje, jak system może zmiażdżyć jednostkę, gdy uprzedzenia (i chęć rychłego otrąbienia sukcesu służb) stają się ważniejsze niż fakty i ludzkie życie. Twórcy podkreślają niewyobrażalny wymiar tej tragedii: stracone lata, złamane rodziny i traumy, których wyjście na wolność nie wyleczy. Każdy epizod pogłębia perspektywę bohaterów, oddając im głos, którego wcześniej zostali pozbawieni.

Pod sztandarem nieba - Disney+

Oparty na reportażu Jona Krakauera serial to wyjątkowy kryminał, który pochyla się nad kwestią religijnego fanatyzmu w społeczności mormonów. Detektyw (świetny Andrew Garfield) prowadzący śledztwo w sprawie brutalnego morderstwa zaczyna kwestionować fundamenty własnej wiary. Twórcy badają mechanizmy radykalizacji, pokazując, jak ideologia może usprawiedliwiać przemoc. Intensywne, duszne, przejmujące.

Król - Canal+

Dużo tu prawdziwych historii i adaptacji, zatem dorzućmy jeszcze jedną. Tym razem jest to ekranizacja powieści Szczepana Twardocha, która przenosi widza do przedwojennej Warszawy. Miastem trzęsie żydowski gang pod wodzą polskiego socjalisty, Kuma Kaplicy. Prym wiedzie w nim żydowski bokser, Jakub Szapiro, który skrycie marzy o tym, żeby kiedyś zastąpić Kuma i zostać królem Warszawy. Pewnego dnia przejmuje opiekę nad młodym chłopakiem, w którym widzi swojego następcę, a tymczasem spisek na szczytach władzy może zmienić oblicze Warszawy i całego kraju. Angażująca opowieść i fantastyczny klimat, choć może zbyt mocno inspirowany Peaky Blinders.

Kolej podziemna - Prime Video

Barry Jenkins przedstawia genialny tytuł oparty na nagrodzonej Pulitzerem powieści. Śledzimy tu losy Cory, niewolnicy uciekającej z plantacji na Południu, która trafia do tytułowej „kolei” - podziemnej sieci prowadzącej ku wolności. Każdy przystanek tej podróży odsłania inny wymiar amerykańskiego rasizmu, od jawnej przemocy po pozornie oświecone formy krypto-opresji. To przejmująca, piękna, momentami wręcz hipnotyczna opowieść o cenie wolności i pamięci.

Miniseriale na weekend - inne propozycje

Ostre przedmioty - HBO Max

The Night of - HBO Max

Czarnobyl - HBO Max

Mare z Easttown - HBO Max

Awantura - Netflix

Ripley - Netflix

Niewiarygodne - Netflix

Nocna msza - Netflix

Godless - Netflix

Sprzątaczka - Netflix

Nawiedzony dom na wzgórzu - Netflix

Reniferek - Netflix

Dojrzewanie - Netflix

Toxic Town - Netflix

Świt Ameryki - Netflix

Gambit królowej - Netflix

W obronie syna - Apple TV+

Patrick Melrose - Prime Video/SkyShowtime

The Curse - SkyShowtime

Devs - Disney+

I'm a Virgo - Prime Video

Rój - Prime Video

REKLAMA

REKLAMA

Michał Jarecki 01.05.2026 19:22

