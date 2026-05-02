Fantasy Prime Video jest lepsze od Rodu smoka. A nowych odcinków już nie będzie

To nie jest tak, że fani "Koła czasu" od razu wieszają psy na "Rodzie smoka". Prequel "Gry o tron" jest świetnym serialem. Pod tym względem nawet nie ma dyskusji. Według miłośników produkcji Prime Video nie jest on jednak niedoścignionym wzorem. Ba! Pod pewnymi względami produkcja platformy Amazona go przewyższa. Na swój sposób serwis osiągnął więc swój cel.



Bo "Koło czasu" powstało jako odpowiedź na sukces "Grę o tron". Każdy nadawca chciał mieć swoje fantasy, o którym przez wiele lat mówiłby cały świat. Prime Video zażarcie o to walczyło. Najpierw za sprawą "Carnival Row", a potem właśnie adaptacją prozy Roberta Jordana. Wydawało się, że w obu przypadkach Amazon poniósł porażkę. W końcu obie produkcje już dawno zostały skasowane.

Koło czasu - fantasy Prime Video lepsze niż Ród smoka

Amazon skasował "Carnival Row" po 2. sezonie. "Koło czasu" doczekało się natomiast 3 odsłon. Na placu boju pozostał tylko "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy", który ma dostać jeszcze sporo odcinków. A jednak nie brakuje użytkowników, którzy znacznie chętniej oglądaliby dalszy ciąg adaptacji prozy Roberta Jordana. Nie mogą przeboleć obcesowego sposobu z jakim Prime Video obeszło się z ich ukochanym serialem.

Dzisiaj użytkownicy Prime Video mogą wspominać serial i wściekać się na Amazona za jego skasowanie. W czasie jego trwania byli jednak pewni, że tak szybko się nie skończy. Ich zdaniem był przecież lepszy od "Rodu smoka", który HBO wciąż odnawia na kolejne sezony.

Jestem w połowie 3. sezonu i mogę z całą pewnością stwierdzić, że "Koło czasu" to najlepszy serial fantasy, jaki wyszedł od czasu "Gry o tron". Znacznie lepszy niż "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" i "Ród smoka"



Wcąż uwielbiam "Ród smoka", ale "Koło czasu" jest według mnie znacznie lepsze, w sensie to serial, w którym podążamy za wieloma, wieloma kobietami i każda ma interesujący wątek



"Koło czasu" jest znacznie lepsze niż "Ród smoka" - czytamy na X (dawny Twitter).

Warto zauważyć, że Amazon skasował "Koło czasu" w szczytowym momencie. Według krytyków fantasy z każdą odsłoną stawało się lepsze. O ile startował on z poziomu 81 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes, podczas gdy ostatnie odcinki miały ich już 97 proc. Ewidentnie więc nie chodziło o jakość produkcji, tylko oglądalność, która nie usprawiedliwiała wysokich kosztów jej realizacji.

Pod względem komercyjnym "Koło czasu" nie przewyższyło "Rodu smoka", bo wtedy Amazon by serialu nie skasował. Według przywołanych opinii artystycznie produkcja zostawiła jednak prequel "Gry o tron" od HBO.

Więcej o fantasy poczytasz na Spider's Web:

Rafał Christ 02.05.2026 08:06

