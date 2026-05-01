50 nowości wleciało z hukiem na Prime Video. Są tu kultowe filmy
Gdy platformy streamingowe uzupełniają swoje oferty, to zwykle robią to stopniowo, dawkując subskrybentom wrażenia. Prime Video postanowiło, że jak szaleć, to szaleć - od dziś w serwisie można znaleźć ponad 50 nowych filmów.
Dodawanie filmów i seriali to w przypadku serwisów streamingowych absolutna norma, chciałoby się powiedzieć wręcz, że nihil novi. Sytuacja zagęszcza się jednak, gdy dochodzi albo do masowej "emigracji" tytułów z platformy, albo wręcz przeciwnie: gdy potężna liczba tytułów nagle staje się częścią oferty serwisu. Taka sytuacja właśnie spotkała Prime Video, które wzbogaciło się o ponad 50 nowych filmów. Znajdziemy wśród nich naprawdę mocne rzeczy: od klasyka Woody'ego Allena, po filmy z Chuckiem Norrisem, przez kultową serię kryminałów. Oto nowości dostępne w serwisie od dziś, tj. od 1 maja.
Prime Video - nowości w serwisie. TOP 5
Annie Hall
Jeden z najsłynniejszych tytułów, które wyszły spod ręki Woody'ego Allena (którego twórczości jest wśród nowości Prime Video całkiem sporo). W filmie z 1977 roku Allen reżyseruje oraz wciela się w głównego bohatera, Alvy'ego Singera. Mężczyzna jest błyskotliwym nowojorskim komikiem, który poznaje żywiołową tytułową bohaterkę (Diane Keaton). Fabuła opowiada o ich kształtującej się na przestrzeni lat, burzliwej, pełnej emocji, relacji. Gdy Alvy zostaje porzucony przez ukochaną, robi wszystko, by ją odzyskać.
Oddział Delta
Kino akcji z Chuckiem Norrisem należałoby nazwać osobnym gatunkiem filmowym. Jednym z jego reprezentantów jest seria zapoczątkowana właśnie "Oddziałem Delta". Norris wciela się w majora Scotta McCoya, stojącego na czele specjalnego oddziału komandosów. Ich zadanie jest ważne i wymagające sporej precyzji - grupa musi bowiem spieszyć na ratunek pasażerom samolotu porwanego przez libańskich terrorystów, którzy grożą zabiciem zakładników w razie niespełnienia ich żądań.
Ostatnie tango w Paryżu
Jeden z najsłynniejszych tytułów w dorobku włoskiego reżysera Bernardo Bertolucciego, ale zarazem też ten, który kładzie się mocno cieniem na jego metodach. To film, który wywołał ogromny skandal ze względu na to, jak po latach okazało się, że potraktowano aktorkę grającą główną rolę żeńską, Marię Schneider - doszło bowiem do nakręcenia brutalnej sceny erotycznej bez jej przyzwolenia. Schneider wcielała się w Jeanne - młodą Francuzkę, która spotyka się przypadkowo ze starzejącym się Amerykaninem Paulem (Marlon Brando). Obydwoje decydują się na związek, który przekracza bariery.
Dziewczyna z tatuażem
Jak David Fincher zrobi thriller, to nie ma wiadomo czego, wiadomo gdzie. Choć reżyser ma na koncie wiele głośnych tytułów, czołówkę wciąż stanowi "Dziewczyna z tatuażem", adaptacja bestsellerowej powieści Stiega Larssona. Głównym bohaterem filmu jest Mikael Blomkvist (Daniel Craig), znany dziennikarz oskarżony o zniesławienie. Właściciel koncernu przemysłowego, Henrik Vanger (Christopher Plummer) zleca mu nietypowe zadanie: zbadanie sprawy tajemniczego zaginięcia 16-letniej Harriet Vagner, które miało miejsce w latach 60. Dziennikarz nie wie, że jego każdy krok śledzi hakerka Lisbeth (Rooney Mara).
Dziewczyna w sieci pająka
7 lat po dziele Finchera powstała kontynuacja poprzedniego filmu, ale tym razem już z rąk Fede Alvareza. Lisbeth Salander (tym razem Claire Foy w tej roli) zostaje zaangażowana do odzyskania z serwerów NSA programu Firefall przez programistę Fransa Baldera (Stephen Merchant), będącego zarazem jego twórcą. Jej działania przykuwają uwagę amerykańskiego wywiadu oraz najemników. Kobieta kontaktuje się z Mikaelem Blomkvistem (Sverrir Gudnason) i razem wpadają w sieć mrocznych powiązań przestępczego świata.
Prime Video - pełna lista nowości. 50 tytułów w ofercie od 1 maja
- Soul Plane: Wysokie loty
- Piżama party
- Oddział Delta
- Oddział Delta 2
- Wszyscy święci!
- Pół żartem, pół serio
- Powiesić go wysoko
- Annie Hall
- Quatermain i zaginione Miasto Złota
- Gry wojenne
- Bananowy Czubek
- Jutro będzie futro 2
- Ekipa wyrzutków
- Gatunek
- Gatunek 3
- Gatunek 4
- Kalifornia
- Posłaniec śmierci
- Agent Cody Banks
- Ostatnie tango w Paryżu
- Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o seksie, ale baliście się zapytać
- Posse - opowieść o Jesse Lee
- Różowa Pantera (1963)
- Różowa Pantera (2006)
- Różowa Pantera kontratakuje
- Zemsta Różowej Pantery
- Różowa Pantera 2
- Ślad Różowej Pantery
- Klątwa Różowej Pantery
- Różowa Pantera: Strzał w ciemności
- Inspektor Closeau
- Dorwać małego
- Psy wojny
- Komando FOKI
- Foxy Brown
- Łowca krokodyli
- Stygmaty
- Czarny rumak
- Wszystkie psy idą do nieba
- Dziewczyna z tatuażem
- Bestseller
- Dom gry
- Na ostrzu: Droga po złoto
- Eko-jaja
- Dziewczyna w sieci pająka
- Pole miłości
- Przesyłka
- Harley Davidson i Marlboro Man
- Be Cool
- Pieskie święta
- Purpurowa róża z Kairu
- Jentł
- W nocnej ciszy
