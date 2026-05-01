50 nowości wleciało z hukiem na Prime Video. Są tu kultowe filmy

Dodawanie filmów i seriali to w przypadku serwisów streamingowych absolutna norma, chciałoby się powiedzieć wręcz, że nihil novi. Sytuacja zagęszcza się jednak, gdy dochodzi albo do masowej "emigracji" tytułów z platformy, albo wręcz przeciwnie: gdy potężna liczba tytułów nagle staje się częścią oferty serwisu. Taka sytuacja właśnie spotkała Prime Video, które wzbogaciło się o ponad 50 nowych filmów. Znajdziemy wśród nich naprawdę mocne rzeczy: od klasyka Woody'ego Allena, po filmy z Chuckiem Norrisem, przez kultową serię kryminałów. Oto nowości dostępne w serwisie od dziś, tj. od 1 maja.

REKLAMA

Prime Video - nowości w serwisie. TOP 5

REKLAMA

Annie Hall

Jeden z najsłynniejszych tytułów, które wyszły spod ręki Woody'ego Allena (którego twórczości jest wśród nowości Prime Video całkiem sporo). W filmie z 1977 roku Allen reżyseruje oraz wciela się w głównego bohatera, Alvy'ego Singera. Mężczyzna jest błyskotliwym nowojorskim komikiem, który poznaje żywiołową tytułową bohaterkę (Diane Keaton). Fabuła opowiada o ich kształtującej się na przestrzeni lat, burzliwej, pełnej emocji, relacji. Gdy Alvy zostaje porzucony przez ukochaną, robi wszystko, by ją odzyskać.

Oddział Delta

Kino akcji z Chuckiem Norrisem należałoby nazwać osobnym gatunkiem filmowym. Jednym z jego reprezentantów jest seria zapoczątkowana właśnie "Oddziałem Delta". Norris wciela się w majora Scotta McCoya, stojącego na czele specjalnego oddziału komandosów. Ich zadanie jest ważne i wymagające sporej precyzji - grupa musi bowiem spieszyć na ratunek pasażerom samolotu porwanego przez libańskich terrorystów, którzy grożą zabiciem zakładników w razie niespełnienia ich żądań.

Ostatnie tango w Paryżu

Jeden z najsłynniejszych tytułów w dorobku włoskiego reżysera Bernardo Bertolucciego, ale zarazem też ten, który kładzie się mocno cieniem na jego metodach. To film, który wywołał ogromny skandal ze względu na to, jak po latach okazało się, że potraktowano aktorkę grającą główną rolę żeńską, Marię Schneider - doszło bowiem do nakręcenia brutalnej sceny erotycznej bez jej przyzwolenia. Schneider wcielała się w Jeanne - młodą Francuzkę, która spotyka się przypadkowo ze starzejącym się Amerykaninem Paulem (Marlon Brando). Obydwoje decydują się na związek, który przekracza bariery.

Dziewczyna z tatuażem

Jak David Fincher zrobi thriller, to nie ma wiadomo czego, wiadomo gdzie. Choć reżyser ma na koncie wiele głośnych tytułów, czołówkę wciąż stanowi "Dziewczyna z tatuażem", adaptacja bestsellerowej powieści Stiega Larssona. Głównym bohaterem filmu jest Mikael Blomkvist (Daniel Craig), znany dziennikarz oskarżony o zniesławienie. Właściciel koncernu przemysłowego, Henrik Vanger (Christopher Plummer) zleca mu nietypowe zadanie: zbadanie sprawy tajemniczego zaginięcia 16-letniej Harriet Vagner, które miało miejsce w latach 60. Dziennikarz nie wie, że jego każdy krok śledzi hakerka Lisbeth (Rooney Mara).

Dziewczyna w sieci pająka

7 lat po dziele Finchera powstała kontynuacja poprzedniego filmu, ale tym razem już z rąk Fede Alvareza. Lisbeth Salander (tym razem Claire Foy w tej roli) zostaje zaangażowana do odzyskania z serwerów NSA programu Firefall przez programistę Fransa Baldera (Stephen Merchant), będącego zarazem jego twórcą. Jej działania przykuwają uwagę amerykańskiego wywiadu oraz najemników. Kobieta kontaktuje się z Mikaelem Blomkvistem (Sverrir Gudnason) i razem wpadają w sieć mrocznych powiązań przestępczego świata.

Prime Video - pełna lista nowości. 50 tytułów w ofercie od 1 maja

Soul Plane: Wysokie loty

Piżama party

Oddział Delta

Oddział Delta 2

Wszyscy święci!

Pół żartem, pół serio

Powiesić go wysoko

Annie Hall

Quatermain i zaginione Miasto Złota

Gry wojenne

Bananowy Czubek

Jutro będzie futro 2

Ekipa wyrzutków

Gatunek

Gatunek 3

Gatunek 4

Kalifornia

Posłaniec śmierci

Agent Cody Banks

Ostatnie tango w Paryżu

Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o seksie, ale baliście się zapytać

Posse - opowieść o Jesse Lee

Różowa Pantera (1963)

Różowa Pantera (2006)

Różowa Pantera kontratakuje

Zemsta Różowej Pantery

Różowa Pantera 2

Ślad Różowej Pantery

Klątwa Różowej Pantery

Różowa Pantera: Strzał w ciemności

Inspektor Closeau

Dorwać małego

Psy wojny

Komando FOKI

Foxy Brown

Łowca krokodyli

Stygmaty

Czarny rumak

Wszystkie psy idą do nieba

Dziewczyna z tatuażem

Bestseller

Dom gry

Na ostrzu: Droga po złoto

Eko-jaja

Dziewczyna w sieci pająka

Pole miłości

Przesyłka

Harley Davidson i Marlboro Man

Be Cool

Pieskie święta

Purpurowa róża z Kairu

Jentł

W nocnej ciszy

REKLAMA

REKLAMA

Adam Kudyba 01.05.2026 11:11

