Co obejrzeć w majówkę w telewizji? Jest uwielbiany film fantasy

Długie weekendy sprzyjają domowemu odpoczynkowi przed telewizorem. W związku z nadchodzącą majówką warto sprawdzić, co będzie można w jej trakcie obejrzeć. Oto najciekawsze premiery.

Adam Kudyba
majowka tv co obejrzec
Oczywiście - nie ulega wątpliwości, że gdy pora na czas wolny, telewizje bardzo chętnie mielą te same filmy w nadziei, że po raz kolejny przykują one uwagę oglądających. Nie są w błędzie - niektórzy chcą się zrelaksować, inni, żeby leciało w tle coś fajnego. Podpowiadamy, co będzie można obejrzeć w telewizji w długi weekend majowy.

Co obejrzeć w majówkę w TV? Harmonogram najciekawszych premier

1 maja (piątek)

Święto Pracy to wręcz fundamentalny dzień o podstawowym przesłaniu: należy od pracy odpoczywać i cieszyć się wolnym czasem. Czy programy telewizyjne w tym pomogą? Poniekąd tak - TVP 1 wyemituje biografię Ilony Łepkowskiej z Małgorzatą Kożuchowską w roli głównej, na Polsacie można będzie spędzić południe z Hugh Jackmanem i robotami, a wieczór - na przygodzie bazującej na słynnej, legendarnej wręcz grze z udziałem doborowej obsady (Chris Pine, Hugh Grant).

TVP 1:

  • Zołza (21:30)

Polsat:

  • Giganci ze stali (12:15)
  • Ogniem i mieczem (14:55)

TVN:

  • Dungeons & Dragons: Złodziejski honor (20:00)
Dungeons & Dragons: Złodziejski honor (2023)

2 maja (sobota)

Sobota w tym roku wypada jako środek majówki, więc i tytuły zaproponowane przez stacje są dość bezpieczne, ale w tym dobrym sensie. "Jedynka" wyemituje dowód na istnienie polskiej interpretacji kina Quentina Tarantino - mowa rzecz jasna o "Kosie" Pawła Maślony z Jackiem Braciakiem w tytułowej roli. Na Polsacie wieczorem widzowie obejrzą trzecią część kultowej serii z Bogusławem Lindą jako Franzem Maurerem, zaś TVN pokaże m.in. "Rodzinę od zaraz" - udany familijny komediodramat z Markiem Wahlberkiem i Rose Byrne w roli ledwo odnajdujących się w nowej rzeczywistości rodziców.

TVP 1:

  • Kos (22:10)

Polsat:

  • Shrek (14:50)
  • Serce nie sługa (16:40)
  • Psy 3: W imię zasad (22:00)

TVN:

  • Rodzina od zaraz (15:40)
  • Imprezowi rodzice (22:20)
Rodzina od zaraz (2018)

3 maja (niedziela)

Grande Finale, truskawka na torcie, zwieńczenie majówki. Co mamy w menu? TVP proponuje wieczorne danie w postaci słynnego melodramatu z Emilią Clarke i Samem Claflinem, Polsat jest nastawiony nieco bardziej bojowo i zaprasza na popołudnie z "Królem Arturem" Antoine Fuqui (autorem zdjęć jest Polak, Sławomir Idziak), z Clivem Owenem w roli głównej. TVN za to wyróżnia się jednoznacznie krajową ofertą - od komediowego klasyka z 1971 roku, po kultowy (w niekoniecznie dobrym znaczeniu) film Patryka Vegi o polskiej klasie politycznej. Do wyboru, do koloru.

TVP 1:

  • Zanim się pojawiłeś (22:35)

Polsat:

  • Król Artur (16:10)
  • Siostry (22:50)

TVN:

  • Kogel mogel 4 (14:55)
  • Nie lubię poniedziałku (16:50)
  • Polityka (21:30)
Polityka (2019)
Adam Kudyba
01.05.2026 08:10
Tagi: PolsatTVNTVP
Najnowsze
8:10
Co obejrzeć w majówkę w telewizji? Jest uwielbiany film fantasy
Aktualizacja: 2026-05-01T08:10:00+02:00
7:33
5 mocnych premier Netfliksa na długi weekend. Co trzeba obejrzeć?
Aktualizacja: 2026-05-01T07:33:00+02:00
20:42
Netflix zrobił fantasy lepsze od Cienia i kości. Użytkownicy chcą więcej
Aktualizacja: 2026-04-30T20:42:00+02:00
19:49
Najlepsze seriale na majówkę 2026. Co obejrzeć? Te nowości to sztos
Aktualizacja: 2026-04-30T19:49:00+02:00
16:33
Diabeł ubiera się u Prady 2 to sequel, którego potrzebowaliśmy. Wzruszyłam się
Aktualizacja: 2026-04-30T16:33:00+02:00
15:34
Projekt Fighter to mocny program CANAL+. Wyłoni gwiazdę KSW
Aktualizacja: 2026-04-30T15:34:14+02:00
15:18
Robert Pasut - list gończy i wyrzucenie z YouTube'a. O co chodzi?
Aktualizacja: 2026-04-30T15:18:04+02:00
14:10
Najciekawsze licytacje ze streama Łatwoganga. Rozbroiły mnie
Aktualizacja: 2026-04-30T14:10:50+02:00
12:52
Disney+ pokazał nowości na maj 2026. Aż zrobiło się gorąco
Aktualizacja: 2026-04-30T12:52:15+02:00
12:09
Sylwia Butor przeprasza po streamie Łatwoganga
Aktualizacja: 2026-04-30T12:09:20+02:00
11:29
Mocna śmierć w Daredevil: Odrodzenie. Rozrywa serce
Aktualizacja: 2026-04-30T11:29:12+02:00
10:17
Prawdziwa Emily ujawniła się. Była inspiracją dla bohaterki Diabeł ubiera się u Prady
Aktualizacja: 2026-04-30T10:17:47+02:00
9:27
Avatar 4 będzie zupełnie inny. Wiemy, o czym opowie
Aktualizacja: 2026-04-30T09:27:40+02:00
19:49
Biblioteka Vectry w maju pęka w szwach. Ponad 40 mocnych nowości
Aktualizacja: 2026-04-29T19:49:40+02:00
17:33
Nowy horror Apple TV ośmiesza Stamtąd. Będziecie pękać ze śmiechu
Aktualizacja: 2026-04-29T17:33:00+02:00
17:17
Nowy serial Harlana Cobena leci na Netfliksa. Polska adaptacja była pierwsza
Aktualizacja: 2026-04-29T17:17:52+02:00
16:01
The Boys zrobili reunion Supernatural. Serwery Prime Video wysiądą
Aktualizacja: 2026-04-29T16:01:00+02:00
15:51
Sąsiedzi Łatwoganga są cichymi bohaterami zbiórki. Tak to wyglądało od kuchni
Aktualizacja: 2026-04-29T15:51:32+02:00
12:15
Przewidywania dla nowego filmu Star Wars. Będzie katastrofa?
Aktualizacja: 2026-04-29T12:15:54+02:00
11:37
Czy będzie Alfa 2? Na Netfliksie nie ma teraz lepszego thrillera
Aktualizacja: 2026-04-29T11:37:27+02:00
