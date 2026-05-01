Co obejrzeć w majówkę w telewizji? Jest uwielbiany film fantasy
Długie weekendy sprzyjają domowemu odpoczynkowi przed telewizorem. W związku z nadchodzącą majówką warto sprawdzić, co będzie można w jej trakcie obejrzeć. Oto najciekawsze premiery.
Oczywiście - nie ulega wątpliwości, że gdy pora na czas wolny, telewizje bardzo chętnie mielą te same filmy w nadziei, że po raz kolejny przykują one uwagę oglądających. Nie są w błędzie - niektórzy chcą się zrelaksować, inni, żeby leciało w tle coś fajnego. Podpowiadamy, co będzie można obejrzeć w telewizji w długi weekend majowy.
Co obejrzeć w majówkę w TV? Harmonogram najciekawszych premier
1 maja (piątek)
Święto Pracy to wręcz fundamentalny dzień o podstawowym przesłaniu: należy od pracy odpoczywać i cieszyć się wolnym czasem. Czy programy telewizyjne w tym pomogą? Poniekąd tak - TVP 1 wyemituje biografię Ilony Łepkowskiej z Małgorzatą Kożuchowską w roli głównej, na Polsacie można będzie spędzić południe z Hugh Jackmanem i robotami, a wieczór - na przygodzie bazującej na słynnej, legendarnej wręcz grze z udziałem doborowej obsady (Chris Pine, Hugh Grant).
TVP 1:
- Zołza (21:30)
Polsat:
- Giganci ze stali (12:15)
- Ogniem i mieczem (14:55)
TVN:
- Dungeons & Dragons: Złodziejski honor (20:00)
2 maja (sobota)
Sobota w tym roku wypada jako środek majówki, więc i tytuły zaproponowane przez stacje są dość bezpieczne, ale w tym dobrym sensie. "Jedynka" wyemituje dowód na istnienie polskiej interpretacji kina Quentina Tarantino - mowa rzecz jasna o "Kosie" Pawła Maślony z Jackiem Braciakiem w tytułowej roli. Na Polsacie wieczorem widzowie obejrzą trzecią część kultowej serii z Bogusławem Lindą jako Franzem Maurerem, zaś TVN pokaże m.in. "Rodzinę od zaraz" - udany familijny komediodramat z Markiem Wahlberkiem i Rose Byrne w roli ledwo odnajdujących się w nowej rzeczywistości rodziców.
TVP 1:
- Kos (22:10)
Polsat:
- Shrek (14:50)
- Serce nie sługa (16:40)
- Psy 3: W imię zasad (22:00)
TVN:
- Rodzina od zaraz (15:40)
- Imprezowi rodzice (22:20)
3 maja (niedziela)
Grande Finale, truskawka na torcie, zwieńczenie majówki. Co mamy w menu? TVP proponuje wieczorne danie w postaci słynnego melodramatu z Emilią Clarke i Samem Claflinem, Polsat jest nastawiony nieco bardziej bojowo i zaprasza na popołudnie z "Królem Arturem" Antoine Fuqui (autorem zdjęć jest Polak, Sławomir Idziak), z Clivem Owenem w roli głównej. TVN za to wyróżnia się jednoznacznie krajową ofertą - od komediowego klasyka z 1971 roku, po kultowy (w niekoniecznie dobrym znaczeniu) film Patryka Vegi o polskiej klasie politycznej. Do wyboru, do koloru.
TVP 1:
- Zanim się pojawiłeś (22:35)
Polsat:
- Król Artur (16:10)
- Siostry (22:50)
TVN:
- Kogel mogel 4 (14:55)
- Nie lubię poniedziałku (16:50)
- Polityka (21:30)
