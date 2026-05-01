Szkoła uwodzenia trafiła na Netfliksa. Gdzie obejrzeć 1. część serii?

Netflix dodał właśnie całe mnóstwo tytułów na licencji. Wśród nich znalazło się miejsce na kultową serię filmów młodzieżowych. Niestety, trylogia "Szkoła uwodzenia" nie trafiła na platformę w całości. Brakuje jednej części.

Rafał Christ
Netflix próbował swego czasu stworzyć nową "Szkołę uwodzenia". Rozpoczynający serię film z 1999 roku to w końcu uwspółcześniona adaptacja powieści Pierre’a Choderlos de Laclos. Platforma postanowiła przenieść jej akcję jeszcze dalej, do drugiej dekady XXI wieku we francuskich "Niebezpiecznych związkach" z 2022 roku. Nie wyszło to dobrze. Właściwie wyszło bardzo źle. Teraz użytkownicy serwisu mogą zobaczyć, jak powinno się podchodzić do takiego konceptu.

No prawie. Bo akurat "Szkoły uwodzenia" z 1999 roku nie ma. Na Netfliksie pojawiły się właśnie jej dwie kontynuacje, które powstały z myślą o rynku kina domowego. Nie znaczy to jednak, że nie warto ich oglądać. Wciąż są znacznie lepsze od "Niebezpiecznych związków" z 2022 roku. W dodatku można je oglądać bez znajomości części pierwszej. Dwójka to bowiem prequel, z którego dowiadujemy się, w jaki sposób główny bohater stał się zepsutym bogaczem, manipulującym innymi. A trójka to sequel z nowymi bohaterami - wydarzenia z oryginału są w nim jedynie wspominane.

Szkoła uwodzenia - kultowa seria na Netfliksie

W dodatku w każda z dodanych właśnie na Netfliksa części opiera się na podobnym koncepcie. Chodzi w nich o zakłady. Młodzi bohaterowie zakładają się, że uda im się kogoś poderwać i snują intrygi, żeby osiągnąć swój cel. Po drodze oczywiście nie brakuje komplikacji, którymi filmy przyciągają do ekranu. Nawet jeśli kolejne "Szkoły uwodzenia" nie mogą się pochwalić taką jakością jak jedynka, wciąż uwodzą klimatem charakterystycznym dla filmów młodzieżowych z przełomu wieków.

Pojawienie się "Szkoły uwodzenia 2" i "Szkoły uwodzenia 3" na Netfliksie to okazja, aby obejrzeć je bez dodatkowych opłat. Wcześniej były oczywiście dostępne, ale na platformach VOD, gdzie za dostęp do nich trzeba było zapłacić. Dopiero teraz możemy się z nimi zapoznać w ramach subskrypcji jednego z serwisów. A gdyby seanse rozbudziły apetyt na więcej i chcielibyśmy zobaczyć pierwszą część serii, to gdzie możemy to zrobić?

Szkoła uwodzenia - gdzie obejrzeć 1. część serii?

Niestety, "Szkoła uwodzenia" nie jest dostępna na żadnej z działających w Polsce platformie. Nie tylko streamingowej, ale też VOD. Nawet za dodatkową opłatą nie da się w naszym kraju filmu obejrzeć. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że w najbliższej przyszłości to się zmieni. I może nawet na Netfliksie za jakiś czas dołączy do swoich kontynuacji.

Więcej o nowościach Netfliksa poczytasz na Spider's Web:

01.05.2026 10:46
Najnowsze
10:31
Mumia opanowała SkyShowtime. Stare i nowe filmy w serwisie
Aktualizacja: 2026-05-01T10:31:38+02:00
9:40
Netflix podnosi ceny w Polsce. W 2026 roku zapłacimy dużo więcej
Aktualizacja: 2026-05-01T09:40:41+02:00
8:10
Co obejrzeć w majówkę w telewizji? Jest uwielbiany film fantasy
Aktualizacja: 2026-05-01T08:10:00+02:00
7:33
5 mocnych premier Netfliksa na długi weekend. Co trzeba obejrzeć?
Aktualizacja: 2026-05-01T07:33:00+02:00
20:42
Netflix zrobił fantasy lepsze od Cienia i kości. Użytkownicy chcą więcej
Aktualizacja: 2026-04-30T20:42:00+02:00
19:49
Najlepsze seriale na majówkę 2026. Co obejrzeć? Te nowości to sztos
Aktualizacja: 2026-04-30T19:49:00+02:00
16:33
Diabeł ubiera się u Prady 2 to sequel, którego potrzebowaliśmy. Wzruszyłam się
Aktualizacja: 2026-04-30T16:33:00+02:00
15:34
Projekt Fighter to mocny program CANAL+. Wyłoni gwiazdę KSW
Aktualizacja: 2026-04-30T15:34:14+02:00
15:18
Robert Pasut - list gończy i wyrzucenie z YouTube'a. O co chodzi?
Aktualizacja: 2026-04-30T15:18:04+02:00
14:10
Najciekawsze licytacje ze streama Łatwoganga. Rozbroiły mnie
Aktualizacja: 2026-04-30T14:10:50+02:00
12:52
Disney+ pokazał nowości na maj 2026. Aż zrobiło się gorąco
Aktualizacja: 2026-04-30T12:52:15+02:00
12:09
Sylwia Butor przeprasza po streamie Łatwoganga
Aktualizacja: 2026-04-30T12:09:20+02:00
11:29
Mocna śmierć w Daredevil: Odrodzenie. Rozrywa serce
Aktualizacja: 2026-04-30T11:29:12+02:00
10:17
Prawdziwa Emily ujawniła się. Była inspiracją dla bohaterki Diabeł ubiera się u Prady
Aktualizacja: 2026-04-30T10:17:47+02:00
9:27
Avatar 4 będzie zupełnie inny. Wiemy, o czym opowie
Aktualizacja: 2026-04-30T09:27:40+02:00
19:49
Biblioteka Vectry w maju pęka w szwach. Ponad 40 mocnych nowości
Aktualizacja: 2026-04-29T19:49:40+02:00
17:33
Nowy horror Apple TV ośmiesza Stamtąd. Będziecie pękać ze śmiechu
Aktualizacja: 2026-04-29T17:33:00+02:00
17:17
Nowy serial Harlana Cobena leci na Netfliksa. Polska adaptacja była pierwsza
Aktualizacja: 2026-04-29T17:17:52+02:00
16:01
The Boys zrobili reunion Supernatural. Serwery Prime Video wysiądą
Aktualizacja: 2026-04-29T16:01:00+02:00
15:51
Sąsiedzi Łatwoganga są cichymi bohaterami zbiórki. Tak to wyglądało od kuchni
Aktualizacja: 2026-04-29T15:51:32+02:00
