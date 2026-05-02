Użytkownicy Disney+ czekali na ten moment. Film wreszcie zadebiutował

W topce najpopularniejszych filmów na Disney+ jest w sumie stabilnie. Niewiele się zmieniło. Na pierwszych miejscach wciąż znajdują się produkcje z "Diabeł ubiera się u Prady". W przeciwieństwie do poprzedniego tygodnia nie ograniczają się one do dwóch czołowych pozycji w zestawieniu. W końcu przed chwilą dołączył do nich kolejny tytuł. Razem z nim okupują całe podium listy, chętnie zaglądając za kulisy sequela i na czerwony dywan jego światowej premiery.



Bo wreszcie nadszedł ten dzień. Nadszedł dzień, na który użytkownicy Disney+ czekali, oglądając pierwszą część "Diabła ubierającego się u Prady" i materiał zza kulis sequela. "Diabeł ubiera się u Prady 2" pojawił się już w kinach(również polskich). Każdy z nas może się już przekonać, czy warto było na tę kontynuację czekać całe 20 lat. I wszystko wskazuje na to, że zrobimy to całkiem tłumnie.

Danych z box office'u naturalnie jeszcze nie ma, ale według pierwszych prognoz "Diabeł ubiera się u Prady 2" w premierowy weekend ma zarobić ponad 70 mln dol. Mało? Słusznie, bo to tylko przewidywania na Stany Zjednoczone. Na całym świecie sequel może liczyć nawet na 175 mln. Oznacza to, że film bardzo szybko zwróci się Disneyowi. Przy 100 mln budżetu i standardowym przeliczniku zacznie na siebie zarabiać po przekroczeniu granicy 250 mln.

Możemy spokojnie założyć, że "Diabeł ubiera się u Prady 2" dwukrotnie stanie się hitem. Zaraz podbije box office, a gdy już trafi do streamingu użytkownicy Disney+ też się na niego rzucą. Wszyscy znamy ten dryl. Przeboje z wielkich ekranach cieszą się na platformie ogromnym wzięciem. Nawet teraz w topce najpopularniejszych filmów nie brakuje tego przykładów. Na czwartym miejscu znalazł się przecież "Predator: Strefa zagrożenia", który zaraz po pojawieniu się w serwisie królował w zestawieniu.

Ale nie samymi filmami i "Diabłem ubierającym się u Prady" żyją użytkownicy Disney+. Chętnie sięgają oni też po nowości serialowe. Szczególnie upodobali sobie "Testamenty". Sequel "Opowieści podręcznej" wyprzedził w tym tygodniu nawet "Maula: Mistrza cienia", który topkę najpopularniejszych seriali na platformie zdominował (z lekkimi przerwami) na ładnych parę tygodni.

Podobnie jak w przypadku filmów, doszło do jedynie symbolicznej zmiany preferencji serialowych użytkowników Disney+. W swojej kategorii "Testamenty" od dawna goniły "Maula: Mistrza cienia" i zajmowały drugie miejsce topki najpopularniejszych seriali na platformie. Teraz wreszcie udało im się przejąć najwyższy stopień podium. Ciekawe tylko na jak długo.

Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych filmów:

Testamenty Maul: Mistrz cienia Daredevil: Odrodzenie Czarnobyl: Świadkowie tragedii Genialna Morgan Sekretne życie pszczół Genialna Morgane Hoży doktorzy: Powrót Jeszcze bardziej zwariowany świat Malcolma Love Story

Disney+ - TOP 10 najpopularniejszych seriali:

Diabeł ubiera się u Prady 2: Za kulisami Diabeł ubiera się u Prady Diabeł ubiera się u Prady 2: World Premiere Red Carpet Predator: Strefa zagrożenia Minionki rozrabiają Ralph Demolka w internecie Avengers: Czas Ultrona Deadpool & Wolverine Zwierzogród 2 Jak ukraść Księżyc

Rafał Christ 02.05.2026 09:14

