Netflix podnosi ceny w Polsce. W 2026 roku zapłacimy dużo więcej
Stało się. Netflix podniósł ceny subskrypcji również w Polsce. Wyższe ceny dotyczą nie tylko planów abonamentowych, ale również opłat za dodatkowego użytkownika. Nowy cennik obowiązuje już wszystkich - zarówno obecnych, jak i nowych subskrybentów. Ile teraz kosztuje Netflix?
Netflix po raz pierwszy podniósł ceny w Polsce w 2021 roku, a ostatniej podwyżki użytkownicy doświadczyli w sierpniu 2024 roku. Teraz po raz kolejny będą musieli szykować portfele - po niecałych 2 latach streamingowy gigant wprowadza zmiany w cenniku planów abonamentowych. Wcześniej serwis stopniowo wdrażał nowe ceny za granicą, aż w końcu dotarł również do Polski. Podwyżki nas nie ominęły - my również zapłacimy więcej, i to już od teraz.
Netflix - podwyżka 2026. Jest nowy cennik. Ile kosztuje subskrypcja?
Subskrybenci Netfliksa mogą wybierać wśród 3 planów abonamentowych. Wraz ze wzrostem jakości treści (HD, Full HD i Ultra HD, HDR) oraz liczby urządzeń (1, 2 lub 4) , na których abonenci mogą oglądać filmy i seriale w tym samym czasie, rośnie również cena. Do tej pory było to 33 zł za Plan Podstawowy, 49 zł za Plan Standardowy i 67 zł za Plan Premium. W 2026 roku cennik uległ zmianie i prezentuje się następująco:
- Plan Podstawowy - 37 zł (podwyżka o 4 zł)
- Plan Standardowy - 55 zł (podwyżka o 6 zł)
- Plan Premium - 75 zł (podwyżka o 8 zł)
Nowa cena dotyczy również dodatkowe użytkownika. Kiedy Netflix zaczął egzekwować zakaz współdzielenia kont, umożliwił subskrybentom dodanie do swojego konta osoby spoza gospodarstwa domowego. Użytkownicy Planu Standardowego moli dodać jedną osobę, a użytkownicy Planu Premium - dwie. Wcześniej taka opcja kosztowała 9,99 zł za osobę za miesiąc, po pierwszej podwyżce - 13 zł za osobę za miesiąc, a teraz - 16 zł za osobę za miesiąc.
Po wejściu na konto w serwisie Netflix widać, że nowe ceny już obowiązują, co oznacza, że dotyczą zarówno dotychczasowych, jak i nowych użytkowników serwisu.
