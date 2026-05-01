W HBO Max zrobiło się gorąco. Widzowie rzucą się ten film

Obraz Emerald Fennell był jedną z najgorętszych produkcji tego roku, w związku z czym widzowie tłumnie popędzili do kin, by zobaczyć nowość w gwiazdorskiej obsadzie. Niektórzy wyszli z seansu zachwyceni, a inni - zawiedzeni. Opinie często były skrajnie różne. Ci, którym spodobał się film, chwalili przede wszystkim wizualne i dźwiękowe strony filmu, które wykreowały duszny i oniryczny klimat produkcji. Z drugiej zaś strony krytycy uznali, że Fennell zbyt radykalnie ingerowała w bohaterów i pominęła kluczowe w książce kwestie klasowe, rasowe czy statusowe.

Wichrowe wzgórza - film Emerald Fennell dostępny w HBO Max bez dodatkowych opłat

Nie wszyscy widzowie mieli okazję obejrzeć "Wichrowe wzgórza" na wielkich ekranach. Niektórzy nie zdążyli, a inni być może byli zbyt zniechęceni krytycznymi opiniami. W związku z tym cierpliwie czekali, aż produkcja trafi do VOD. Początkowo film był dostępny wyłącznie w ramach zakupu i wypożyczenia, natomiast teraz subskrybenci HBO Max mogą obejrzeć nowe "Wichrowe wzgórza" bez dodatkowych opłat.

Data nie została pewnie wybrana przypadkowo - obraz Fennell trafił do serwisu 1 maja, a to oznacza, że spora część użytkowników serwisu ma dziś wolne i cieszy się majówką. Można zatem przypuszczać, że w serwisie HBO Max podczas długiego weekendu zrobi się gorąco, ponieważ widzowie będą oglądać ten film na potęgę. Nic dziwnego - ponieważ nie trzeba będzie za niego dodatkowo płacić, to świetna okazja, by wyrobić sobie swoją własną opinię na jego temat.

Fabuła filmu "Wichrowe wzgórza", który jest luźną adaptacją powieści Bronte o tym samym tytule, skupia się na historii miłosnej Catherine Earnshaw (Margot Robbie) oraz Heathcliffa (Jacob Elordi). Mężczyzna jako dziecko został przygarnięty przez ojca Cathy, przez co wraz ze swoją małą towarzyszką spędzał w dzieciństwie mnóstwo czasu. Gdy jednak po latach los rozdziela dwoje zakochanych, Heathcliff przeobraża się w ponurego i zgorzkniałego mężczyznę, który pragnie tylko jednego: zemsty.

Anna Bortniak 01.05.2026 16:08

