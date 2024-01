Książkowe premiery lutego. Kolejny tom mocnej serii kryminalnej wśród nadchodzących nowości

Powieść Brigitte Giraud to trzymający w napięciu tytuł uhonorowany nagrodą Goncourtów w 2022 roku. Skupia się na autorce próbującej zrozumieć, co doprowadziło do wypadku motocyklowego 22 czerwca 1999 roku, wskutek którego zginął jej mąż. Giraud 20 lat później rozgląda się po domu, zadając sobie pytania, na które nie otrzyma odpowiedzi. Spogląda wstecz na wymykające się spod kontroli dni w serii nieprzewidywalnych wydarzeń, przypominając sobie tak bardzo podekscytowana perspektywą przeprowadzki parę, jaką była ona i jej mąż, która zapomniała, że życie jest niebezpieczne. Brigitte Giraud prowadzi śledztwo i w cudowny sposób przywraca do życia Claude'a i ich związek. Powieść "Żyć szybko" ukaże się nakładem wydawnictwa W.A.B.