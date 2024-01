10 świetnych książek, na których podstawie nakręcono fenomenalne filmy. TOP 10

"Zostaw świat za sobą" to jeden z hitów Netfliksa zeszłego roku. Serial z Julią Roberts, Mahershalą Alim i Ethanem Hawkem powstał w oparciu o powieść autorstwa Rumaana Alama. Fabuła książki skupia się na Amandzie i Clay'u, którzy postanawiają wyjechać z Nowego Jorku i wraz z nastoletnimi dziećmi udają się do Long Island, gdzie wynajmują luksusowy dom. Kiedy w środku nocy rozlega się pukanie do drzwi, okazuje się, że właściciele posiadłości przybyli do rodziny, by poinformować ich, że Nowy Jork ogarnęła ciemność - nie działa internet, telewizory i telefony komórkowe. Amanda i Clay, sami pozbawieni kontaktu ze światem, zaczynają się jednak zastanawiać, czy małżeństwo w swojej katastroficznej wizji nie mija się z prawdą. Czy powinni ufać Ruth i G.H.? Czy oddalony od cywilizacji dom jest naprawdę bezpiecznym miejscem dla obu rodzin… i czy największego zagrożenia nie stanowią przypadkiem współlokatorzy?