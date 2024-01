Forst: kolejność czytania książek Remigiusza Mroza. Sprawdzamy przed premierą serialu

Pierwszym tomem z cyklu z komisarzem Forstem jest "Ekspozycja", a kolejną - "Przewieszenie". To właśnie na tych dwóch częściach opiera się serial "Forst". W "Ekspozycji" Forst wraz z dziennikarką Olgą Szrebską prowadzą śledztwo w sprawie zbrodni na Giewoncie, gdzie na ramionach krzyża powieszony został nagi mężczyzna. W kontynuacji historii pojawiają się kolejne ofiary i wygląda na to, że nie jest to ciąg pechowych zdarzeń - ktoś z zimną krwią morduje turystów na górskich szlakach. Komisarz Forst postanawia wytropić mordercę, walcząc jednocześnie z demonami z przeszłości.