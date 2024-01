Szukacie dobrej książki fantasy? Ten tytuł mógł wam umknąć, a jest świetny

Do wszystkich fanów fantasy, ale przede wszystkim do tych, którzy zamierzają rozpocząć swoją przygodę z tym gatunkiem: jest coś, co może was zainteresować. W 2022 r. na rynku wydawniczym nakładem Wydawnictwa Alegoria pojawiła się powieść autorstwa Janusza Stankiewicza "GORATH. Uderz pierwszy", która w minionym roku doczekała się kontynuacji - "GORATH. Krawędź Otchłani". Nie wiedzieć, czemu - obydwa tomy przeszły bez echa i zatonęły wśród innych książkowych nowości. I chyba najwyższy czas, by odkopać twórczość pisarza (szczególnie, że opowieść o Gorathcie jest już dostępna na Legimi w formie audiobooka), ponieważ jego debiutancka powieść to coś, co, zarówno doświadczonym, jak i początkującym czytelnikom fantasy, może przypaść do gustu.