Afera o "MUALA". Książulo wezwany do publicznych przeprosin

Nyczke poinformował, że nie odpowiedział na wiadomość kandydującego na burmistrza Stopnicy, ponieważ jedyne, co mógł w tej sytuacji zrobić, to zgłosić sprzeciw, który kosztował go 4 tys. zł. Podkreślił, że nikogo nie oczernił i nie ma zamiary komentować już sprawy. "Do dzisiaj mam czas na przeprosiny" - powiedział dwa dni temu, jednak nie ma on zamiaru przepraszać: "Nie mam za co tym razem" - stwierdził Książulo.