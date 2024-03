Zapadł wyrok w sprawie "MUALA". Książulo: "Prawda się obroniła"

Jakiś czas temu wybuchła afera o "MUALA", czyli określenie, które zostało rozpropagowane przez Książula. Kiedy youtuber postanowił zarejestrować je w Urzędzie Patentowym, okazało się, że od lutego bieżącego roku w rejestrze widnieje już znak "MUALA KEBAB". Jego autorem był Damian Wielgus, kandydat na burmistrza Stopnicy, który korespondował w tej sprawie z influencerem. Początkowo mężczyzna do sprawy podszedł ugodowo i przyznał, że Szymon Nyczke był inspiracją do przedrostka "MUALA", jednak kolejny e-mail napisany był już w nieco bardziej oficjalnym tonie - pan Damian wezwał Książula do przeprosin, jednak ten stwierdził, że właściwie nie ma go za co przepraszać i wniósł do sądu sprzeciw.