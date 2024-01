Książulo spróbował dań z sejmowej restauracji - było bardzo tanio. Co jedzą posłowie i posłanki?

Jak miałbym to podsumować jednym słowem, to powiedziałbym właśnie: średniawka. (…) No ogólnie trochę smutne to jedzenie. Ale biorąc pod uwagę, że któregoś dnia, powiedzmy, idziecie sobie tam i jest schabowy, do tego ziemniaczki i może mizeria (…), do tego kompocik, do tego może jakaś (…) lepsza zupa, (…) plus jeszcze ciasteczko, no to za 20 zł, to uważam, że to jest mega, mega dobry deal i że jest to bardzo tanie jedzenie

- podsumował.