Książulo przeprasza pizzerię i usuwa film

To, że być może doszło do naruszenia, nie znaczy, że należy od razu reagować na to naruszenie pismem od prawnika, do tego tak ostro napisanym. Dużą częścią mojej codziennej pracy jest ocenianie, czy moja reakcja na naruszenie praw mojego klienta nie spowoduje większej szkody niż samo to naruszenie. To, co zrobiła wspomniana spółka to piękny przykład tzw. efektu Streisand, którego my wystrzegamy się jak ognia. Jak widać po komentarzach pod filmikiem, nawet jeśli mieli (w niektórych kwestiach) rację, to nie zrobił im ten krok zbyt dobrego PRu, co więcej, pewnie sam problem "kradzieży" poniesie się jeszcze bardziej, niż przed wystosowaniem samego wezwania

- stwierdził.