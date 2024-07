Książulo zbiera potężne baty za swój film. Widzowie mówią o nierzetelnym teście

Guys, wiem, że często powtarzacie, że to są "tylko" Wasze opinie i nie jesteście kucharzami, ale jak już zabieracie się za "gotowanie" celem dokonania porównań, to chociaż zróbcie to zgodnie z instrukcją na opakowaniu, bo się ciężko na to patrzy. Każdy z tych placków ma opisany czas i sposób przygotowania. Piecyk też ma strefy grzewcze, jak się wrzuca wszystko na różne piętra na blachach (whyyy) to faktycznie zostaje tylko termoobieg, ale ten wysusza ciasto i składniki ️ Mocno wierzę, że robicie to nieświadomie, ale mając 100 tys. wyświetleń na godzinę, warto robić rzeczy dobrze. Nie wyjątkowo, nie wyśmienicie, ale po prostu dobrze. Nie ignorujcie tego, że macie wpływ na odbiorców. Kibicuję!

- czytamy w jednym z komentarzy.