Powstaje aktorska wersja" Księżniczki i żaby". Gwiazda "Czarnej Pantery" zagra główną rolę?

Wśród nazwisk aktorek w zagranicznych mediach odnośnie nowego filmu Disneya krąży osoba Lupity Nyong'o, która dała się poznać fanom, grając w takich produkcjach, jak m.in. "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu", "Gwiezdne Wojny: Skywalker: Odrodzenie" oraz "To my". To właśnie ona najbardziej typowana jest na główną bohaterkę w aktorskiej wersji animacji. Warto dodać, że główna bohaterka Tiana, w pierwowzorze ma 19 lat, natomiast aktorka ma 40 lat. Jak jednak donoszą amerykańskie media, plany na wersję aktorską mają być nieco inne, oczywiście związane też z wiekiem głównej bohaterki. Na razie szczegóły aktorskiej wersji "Księżniczki i żaby" nie są znane, natomiast pewne jest to, że zmiana wieku determinować będzie inną historię.