Po udostępnieniu informacji na Twitterze przez The Poland News, pojawiły się komentarze negujące pomysł rapera. Internauci zarzucili mu, że robi to dla pieniędzy – zmonetyzowane odtworzenia pomogą mu zarobić, a ktoś otrzyma za to jedynie koszulkę. Inni twierdzili z żalem, że powinien taką akcję ogłosić pod koniec roku, gdy pojawi się Spotify Wrapped, jako niespodzianka dla prawdziwych fanów, a nie sztuczne podbijanie statystyk.



Kukon szybko odniósł się do tych zarzutów, twierdząc, że na samych wyświetleniach zarobi mniej niż kosztuje bilet na jego koncert.