Jest data premiery filmu Lalka. Wszyscy na niego czekamy

Nowa "Lalka" zmierza na ekrany. Produkcja w reżyserii Macieja Kawalskiego będzie trzecią adaptacją powieści Bolesława Prusa, która zapowiadana jest jako pierwszy od dawna filmowy hit. Wcześniej stopniowo ogłaszano, kto dołączy do długo wyczekiwanej produkcji, natomiast dziś pojawiła się informacja, kiedy w kinach będzie można zobaczyć owoc wielomiesięcznej pracy ekipy.

Lalka - kiedy premiera filmu?

Gigant Film i Kino Świat poinformowali, że filmowa "Lalka" zadebiutuje w kinach 30 września 2026 r. Oznacza to, że już mniej niż rok dzieli widzów od zobaczenia, jak wypadnie najnowsza adaptacja legendarnej powieści Prusa.

Gigant Film i Kino Świat ogłosili oficjalną datę premiery najnowszej ekranizacji "Lalki" Bolesława Prusa - spektakularnej superprodukcji, która już teraz określana jest mianem najbardziej gwiazdorskiego filmu w historii polskiego kina. Film trafi do kin 30 września 2026 roku, otwierając jesienny sezon filmowy i ma ogromne szanse stać się jednym z najważniejszych wydarzeń dekady.

Do tej pory mieliśmy okazję zapoznać się z dwiema ekranizacjami. Pierwsza z nich zadebiutowała w 1968 r. - wyreżyserował ją Wojciech Has, a w rolach głównych wystąpili Mariusz Dmochowski i Beata Tyszkiewicz. Za kamerą drugiej, która ukazała się w 1977 r., stanął Ryszard Ber, a w Stanisława Wokulskiego i Izabelę Łęcką wcielili się Jerzy Kamas i Małgorzata Braunek.

"Lalka" Bolesława Prusa początkowo była publikowana w formie odcinków w latach 1887-1889 w "Kurierze Codziennym", a jako powieść została wydana po raz pierwszy w 1890 r. Opus magnum pisarza, które uważane jest za arcydzieło polskiej literatury skupia się na warszawskim kupcu Stanisławie Wokulskim, który zaczyna żywić uczucia do Izabeli Łęckiej, zubożałej arystokratki. Mimo ostrzeżeń swojego przyjaciela i współpracownika Ignacego Rzeckiego, Wokulski usiłuje walczyć o względy kobiety, co nieuchronnie prowadzi go do autodestrukcji.

Lalka - pełna obsada

Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski

Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka

Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki

Maja Komorowska jako prezesowa Zasławska

Agata Kulesza jako pani Meliton

Andrzej Seweryn jako Tomasz Łęcki

Karolina Gruszka jako Florentyna

Cezary Żak jako baron Dalski

Mateusz Damięcki jako Kazimierz Starski

Maria Dębska jako Kazimiera Wąsowska

Krystyna Janda jako hrabina Joanna Karolowa

Maja Ostaszewska jako baronowa Krzeszowska

Borys Szyc jako baron Krzeszowski

Dawid Ogrodnik jako Mraczewski

Filip Pławiak jako Julian Ochocki

Anna Bortniak 09.12.2025 17:08

