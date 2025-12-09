Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Jest data premiery filmu Lalka. Wszyscy na niego czekamy

Ujawniono datę premiery filmu "Lalka" z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Kiedy adaptacja powieści Bolesława Prusa trafi do kin?

Anna Bortniak
lalka film jest data premiery kawalski dorocinski urzedowska
REKLAMA

Nowa "Lalka" zmierza na ekrany. Produkcja w reżyserii Macieja Kawalskiego będzie trzecią adaptacją powieści Bolesława Prusa, która zapowiadana jest jako pierwszy od dawna filmowy hit. Wcześniej stopniowo ogłaszano, kto dołączy do długo wyczekiwanej produkcji, natomiast dziś pojawiła się informacja, kiedy w kinach będzie można zobaczyć owoc wielomiesięcznej pracy ekipy.

REKLAMA

Lalka - kiedy premiera filmu?

Gigant Film i Kino Świat poinformowali, że filmowa "Lalka" zadebiutuje w kinach 30 września 2026 r. Oznacza to, że już mniej niż rok dzieli widzów od zobaczenia, jak wypadnie najnowsza adaptacja legendarnej powieści Prusa.

Gigant Film i Kino Świat ogłosili oficjalną datę premiery najnowszej ekranizacji "Lalki" Bolesława Prusa - spektakularnej superprodukcji, która już teraz określana jest mianem najbardziej gwiazdorskiego filmu w historii polskiego kina. Film trafi do kin 30 września 2026 roku, otwierając jesienny sezon filmowy i ma ogromne szanse stać się jednym z najważniejszych wydarzeń dekady.

Do tej pory mieliśmy okazję zapoznać się z dwiema ekranizacjami. Pierwsza z nich zadebiutowała w 1968 r. - wyreżyserował ją Wojciech Has, a w rolach głównych wystąpili Mariusz Dmochowski i Beata Tyszkiewicz. Za kamerą drugiej, która ukazała się w 1977 r., stanął Ryszard Ber, a w Stanisława Wokulskiego i Izabelę Łęcką wcielili się Jerzy Kamas i Małgorzata Braunek.

"Lalka" Bolesława Prusa początkowo była publikowana w formie odcinków w latach 1887-1889 w "Kurierze Codziennym", a jako powieść została wydana po raz pierwszy w 1890 r. Opus magnum pisarza, które uważane jest za arcydzieło polskiej literatury skupia się na warszawskim kupcu Stanisławie Wokulskim, który zaczyna żywić uczucia do Izabeli Łęckiej, zubożałej arystokratki. Mimo ostrzeżeń swojego przyjaciela i współpracownika Ignacego Rzeckiego, Wokulski usiłuje walczyć o względy kobiety, co nieuchronnie prowadzi go do autodestrukcji.

REKLAMA

Lalka - pełna obsada

  • Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski
  • Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka
  • Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki
  • Maja Komorowska jako prezesowa Zasławska
  • Agata Kulesza jako pani Meliton
  • Andrzej Seweryn jako Tomasz Łęcki
  • Karolina Gruszka jako Florentyna
  • Cezary Żak jako baron Dalski
  • Mateusz Damięcki jako Kazimierz Starski
  • Maria Dębska jako Kazimiera Wąsowska
  • Krystyna Janda jako hrabina Joanna Karolowa
  • Maja Ostaszewska jako baronowa Krzeszowska
  • Borys Szyc jako baron Krzeszowski
  • Dawid Ogrodnik jako Mraczewski
  • Filip Pławiak jako Julian Ochocki
REKLAMA
Anna Bortniak
09.12.2025 17:08
Tagi: adaptacje książeklektury szkolneMarcin Dorociński
Najnowsze
17:08
Jest data premiery filmu Lalka. Wszyscy na niego czekamy
Aktualizacja: 2025-12-09T17:08:21+01:00
16:13
Nowy odcinek hitu HBO rozrywa serce na strzępy. To najmocniejszy epizod
Aktualizacja: 2025-12-09T16:13:04+01:00
13:46
Widzowie uwierzyli w niepokojący wywiad z Kacperkiem z Rodzinki.pl. To nie było tak
Aktualizacja: 2025-12-09T13:46:18+01:00
11:45
Popularny serwis VOD kończy działalność w Polsce. Miał świetne filmy
Aktualizacja: 2025-12-09T11:45:01+01:00
11:13
Wybitny thriller znika z Netfliksa. Oglądajcie, póki jeszcze możecie
Aktualizacja: 2025-12-09T11:13:35+01:00
10:51
Fani Gry o tron, przełączcie się na Disney+. To fantasy was porwie
Aktualizacja: 2025-12-09T10:51:46+01:00
9:41
To on będzie głównym celem Dooma w Avengers: Doomsday. Tego się nie spodziewaliśmy
Aktualizacja: 2025-12-09T09:41:56+01:00
8:38
To najdziwniejszy serial, jaki dziś znajdziesz na Netfliksie. Nie oderwiesz się od niego
Aktualizacja: 2025-12-09T08:38:35+01:00
6:15
The Office PL, już tęsknimy. Kiedy 6. sezon?
Aktualizacja: 2025-12-09T06:15:00+01:00
19:52
9 lat czekaliśmy na tę wiadomość. Ulubiony serial Polaków wreszcie dostanie nowy sezon
Aktualizacja: 2025-12-08T19:52:21+01:00
18:02
Co dalej z Odrzuconymi? Fani Netfliksa domagają się 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-12-08T18:02:00+01:00
16:59
Niedoceniony film akcji podbija Prime Video. Użytkownicy czekają na nową część
Aktualizacja: 2025-12-08T16:59:00+01:00
14:50
Widzowie HBO Max rzucili się na ten horror. Absolutne zwycięstwo
Aktualizacja: 2025-12-08T14:50:09+01:00
14:18
Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wreszcie jest cool, w dechę, morowe. Są wyniki
Aktualizacja: 2025-12-08T14:18:08+01:00
13:01
Barwy szczęścia i Klan obejrzysz jak człowiek. Widzowie będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-12-08T13:01:01+01:00
12:21
Polska w nowym filmie Scarlett Johansson. Mówi o niej główna bohaterka
Aktualizacja: 2025-12-08T12:21:28+01:00
10:59
Twórczyni nowego Spider-Mana nie zarabia na nim ani złotówki. Żenada
Aktualizacja: 2025-12-08T10:59:58+01:00
9:55
Trump komentuje kupno Warnera przez Netfliksa. "To może być kłopot"
Aktualizacja: 2025-12-08T09:55:23+01:00
9:00
Serial sci-fi od Apple TV pobił rekord. Takiego hitu jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-12-08T09:00:33+01:00
16:04
Weronika Książkiewicz o Glinie i Furiozie. Chciałam ról, które ranią
Aktualizacja: 2025-12-07T16:04:00+01:00
13:39
To nie koniec Rodzinki.pl. Będzie nowy sezon
Aktualizacja: 2025-12-07T13:39:42+01:00
12:23
Prime Video ogłosił wielki finał jednego ze swoich najlepszych seriali
Aktualizacja: 2025-12-07T12:23:29+01:00
12:11
Najlepszy film szpiegowski tego roku wjechał na SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-12-07T12:11:00+01:00
11:31
Wykupiłem najdziwniejszy serwis VOD. W Polsce prawie nikt go nie zna
Aktualizacja: 2025-12-07T11:31:00+01:00
11:13
Netflix wygrywa ten tydzień. Nowy film okrzyknięto najlepszym kryminałem roku
Aktualizacja: 2025-12-07T11:13:50+01:00
10:35
Avatar 3 - kiedy premiera, gdzie obejrzeć? Wszystko, co wiemy
Aktualizacja: 2025-12-07T10:35:53+01:00
8:24
Przepiękne science fiction podbija HBO Max. To najlepsza rola Brada Pitta
Aktualizacja: 2025-12-07T08:24:00+01:00
16:06
Myślała, że oszalała. Lodówka zaczęła gadać do niej po imieniu
Aktualizacja: 2025-12-06T16:06:24+01:00
14:14
Wraca najlepszy serial świąteczny Netfliksa. Odliczam dni do premiery
Aktualizacja: 2025-12-06T14:14:00+01:00
13:33
HBO Max dostarczył piękny film. Prawdziwa historia łamie serce
Aktualizacja: 2025-12-06T13:33:00+01:00
11:57
Kochasz fantasy? Wybitny film twórcy Frankensteina właśnie podbija HBO Max
Aktualizacja: 2025-12-06T11:57:52+01:00
11:32
Jest już finał najbardziej męskiego serialu tego roku
Aktualizacja: 2025-12-06T11:32:53+01:00
10:08
Najbardziej amerykański serial od twórcy Yellowstone wróci
Aktualizacja: 2025-12-06T10:08:07+01:00
10:06
Adam Sandler jest na szczycie. Filmy Netfliksa dały mu drugie życie
Aktualizacja: 2025-12-06T10:06:44+01:00
9:55
Podobał ci się Jay Kelly? Reżyser zrobił dla Netfliksa jeszcze lepszy film
Aktualizacja: 2025-12-06T09:55:18+01:00
8:31
Użytkownicy Prime Video rzucili się na nowość fantasy. Wróciło też genialne sci-fi
Aktualizacja: 2025-12-06T08:31:00+01:00
7:33
Co oglądać w HBO Max w ten weekend? To ważny moment dla serwisu
Aktualizacja: 2025-12-06T07:33:00+01:00
19:33
Jay Kelly - o co chodzi w zakończeniu? To skomplikowane
Aktualizacja: 2025-12-05T19:33:00+01:00
18:27
O czym naprawdę jest Jay Kelly? To ważny komentarz
Aktualizacja: 2025-12-05T18:27:00+01:00
16:51
Jeśli Netflix kupi Warnera, będzie to koniec streamingu, jaki znamy
Aktualizacja: 2025-12-05T16:51:40+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA