Jest data premiery filmu Lalka. Wszyscy na niego czekamy
Ujawniono datę premiery filmu "Lalka" z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Kiedy adaptacja powieści Bolesława Prusa trafi do kin?
Nowa "Lalka" zmierza na ekrany. Produkcja w reżyserii Macieja Kawalskiego będzie trzecią adaptacją powieści Bolesława Prusa, która zapowiadana jest jako pierwszy od dawna filmowy hit. Wcześniej stopniowo ogłaszano, kto dołączy do długo wyczekiwanej produkcji, natomiast dziś pojawiła się informacja, kiedy w kinach będzie można zobaczyć owoc wielomiesięcznej pracy ekipy.
Lalka - kiedy premiera filmu?
Gigant Film i Kino Świat poinformowali, że filmowa "Lalka" zadebiutuje w kinach 30 września 2026 r. Oznacza to, że już mniej niż rok dzieli widzów od zobaczenia, jak wypadnie najnowsza adaptacja legendarnej powieści Prusa.
Gigant Film i Kino Świat ogłosili oficjalną datę premiery najnowszej ekranizacji "Lalki" Bolesława Prusa - spektakularnej superprodukcji, która już teraz określana jest mianem najbardziej gwiazdorskiego filmu w historii polskiego kina. Film trafi do kin 30 września 2026 roku, otwierając jesienny sezon filmowy i ma ogromne szanse stać się jednym z najważniejszych wydarzeń dekady.
Do tej pory mieliśmy okazję zapoznać się z dwiema ekranizacjami. Pierwsza z nich zadebiutowała w 1968 r. - wyreżyserował ją Wojciech Has, a w rolach głównych wystąpili Mariusz Dmochowski i Beata Tyszkiewicz. Za kamerą drugiej, która ukazała się w 1977 r., stanął Ryszard Ber, a w Stanisława Wokulskiego i Izabelę Łęcką wcielili się Jerzy Kamas i Małgorzata Braunek.
"Lalka" Bolesława Prusa początkowo była publikowana w formie odcinków w latach 1887-1889 w "Kurierze Codziennym", a jako powieść została wydana po raz pierwszy w 1890 r. Opus magnum pisarza, które uważane jest za arcydzieło polskiej literatury skupia się na warszawskim kupcu Stanisławie Wokulskim, który zaczyna żywić uczucia do Izabeli Łęckiej, zubożałej arystokratki. Mimo ostrzeżeń swojego przyjaciela i współpracownika Ignacego Rzeckiego, Wokulski usiłuje walczyć o względy kobiety, co nieuchronnie prowadzi go do autodestrukcji.
Lalka - pełna obsada
- Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski
- Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka
- Marek Kondrat jako Ignacy Rzecki
- Maja Komorowska jako prezesowa Zasławska
- Agata Kulesza jako pani Meliton
- Andrzej Seweryn jako Tomasz Łęcki
- Karolina Gruszka jako Florentyna
- Cezary Żak jako baron Dalski
- Mateusz Damięcki jako Kazimierz Starski
- Maria Dębska jako Kazimiera Wąsowska
- Krystyna Janda jako hrabina Joanna Karolowa
- Maja Ostaszewska jako baronowa Krzeszowska
- Borys Szyc jako baron Krzeszowski
- Dawid Ogrodnik jako Mraczewski
- Filip Pławiak jako Julian Ochocki