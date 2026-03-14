Kultowy klasyk obejrzycie w formie serialu. SkyShowtime zrobił to dobrze

"Na przedmieściach", czyli czarna komedia z Tomem Hanksem i Carrie Fisher w rolach głównych, podbiła serca fanów. Po niemal trzech dekadach w SkyShowtime pojawiła się serialowa adaptacja filmu, która może i nie przebije oryginału, ale fani produkcji powinni rzucić na nią okiem - to bardzo ciekawa nowość.

Anna Bortniak
W 1989 roku zadebiutowała czarna komedia "Na przedmieściach" w reżyserii Joe Dantego. Fabuła filmu skupia się na Rayu Petersonie (Tom Hanks), który zaczyna być podejrzliwy w stosunku do swoich sąsiadów, Klopków. Nowi mieszkańcy starego domu zaczynają się bowiem dziwnie zachowywać - w nocy słychać dziwne odgłosy, a za dnia wyrzucają ciężkie worki na śmieci. Gdy Ray zaczyna podejrzewać, że Klopkowie są mordercami, on i jego sąsiedzi zaczynają popadać w paranoję. Niedługo później rozpoczynają w tej sprawie prywatne śledztwo.

Z filmem wiąże się ciekawa historia. Scenarzysta Dana Olsen wspominał, że oparł on scenariusz na własnych doświadczeniach z dzieciństwa, kiedy mieszkał w dzielnicy, gdzie "nie brakowało psychopatów". Wspominał, że w latach 30. doszło tam nawet do morderstwa przy użyciu siekiery. A dalej poszło już jak z płatka - firma producencka zakochała się w komediowym scenariuszu, a następnie do współpracy zatrudniono Dantego. Reżyser był nowym projektem zaintrygowany - pomyślał wówczas, że on sam mieszkał w takiej okolicy i wielu ludzi może mieć podobne wspomnienia.

Teraz, niemal 30 lat później, wspomnienia o produkcji są żywe za sprawą najnowszego serialu od SkyShowtime, stworzonego przez Celeste Hughey. Zabiera on widzów na tytułowe przedmieścia, gdzie kolejna rodzina zaczyna być podejrzliwa w stosunku do swoich sąsiadów.

Na przedmieściach - serial w SkyShowtime to adaptacja kultowego klasyka

Fabuła serialu "Na przedmieściach" skupia się na Samirze (Keke Palmer) i Robie (Jack Whitehall), małżeństwie, które właśnie wprowadziło się do domu rodzinnego Roba w Hinkley Hills wraz z nowo narodzonym synem Milesem. W związku z tym, że Samira korzysta z urlopu macierzyńskiego, ma sporo czasu, by zapoznać się z okolicą. Jest zainteresowanie wzbudza szczególnie stary wiktoriański dom po drugiej stronie ulicy, który nie pasuje do pozostałych. Gdy Samira odkrywa bardzo starą tajemnicę związaną z domem, postanawia dowiedzieć się o jego mieszkańcach jak najwięcej.

Samira poznaje również swoich sąsiadów - niedawno owdowialą Lynn (Julia Duffy), byłego żołnierza piechoty morskiej Dany'ego (Paul Pell) i ekscentrycznego, delikatnie mówiąc, Todda (Mark Proksch). Z nimi również dzieli się swoimi spostrzeżeniami na temat domu. Im więcej się na ten temat dowiaduje, tym bardziej zaczyna podejrzewać, że jej mąż może posiadać większą wiedzę na temat tajemniczej posiadłości i jej dawnej mieszkanki. Kobieta nie poddaje się w swoich poszukiwaniach i drąży temat. W międzyczasie przez historię przewijają się nowy właściciel posiadłości, a także groźna przewodnicząca społeczności i właścicielka suczki Darli.

"Na przedmieściach" to idealny serial na weekend. Jest wciągający, intrygujący, ale jednocześnie zabawny. Główny wątek fabularny został poprowadzony świetnie, ale warto też zwrócić uwagę na wątki poboczne, dzięki którym serial staje się po prostu współczesną wersją filmu. Mowa o Smiarze, czarnoskórej młodej matce, która w Hinkley Hills spotyka się z rasistowskimi zachowaniami swoich sąsiadów. Wszystko dźwiga na swoich barkach genialna obsada - Keke Palmer i Jack Whitehall są fenomenalni, ale moje serce należy do Marka Prokscha, serialowego Todda. Złoto. Ten serial zasługuje, żeby zrobiło się o nim głośniej.

Czytaj więcej w Spider's Web:

Anna Bortniak
14.03.2026 13:03
Tagi: Co obejrzeć?SkyShowtime
Najnowsze
12:03
Mało kto słyszał o tym chwytającym za serce filmie. Netflix dał mu życie
Aktualizacja: 2026-03-14T12:03:00+01:00
11:16
Świetne nowości w HBO Max, w tym kinowy hit i thriller, który ominął polskie kina
Aktualizacja: 2026-03-14T11:16:00+01:00
10:15
Był ikoną słabego kina. Teraz zachwyca jako Sherlock Holmes
Aktualizacja: 2026-03-14T10:15:00+01:00
9:44
Na Prime Video nie ma teraz lepszego dreszczowca. Mrozi użytkownikom krew
Aktualizacja: 2026-03-14T09:44:00+01:00
8:57
Ten film policyjny prosto z kina zapuszkował użytkowników Disney+
Aktualizacja: 2026-03-14T08:57:00+01:00
7:31
Jak serial Młody Sherlock łączy się z filmami? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2026-03-14T07:31:00+01:00
6:12
Sezon 2. Awantury na horyzoncie. Kiedy premiera na Netfliksie?
Aktualizacja: 2026-03-14T06:12:00+01:00
20:11
Na taki serial czekali fani Yellowstone. Sequel przebił oryginał
Aktualizacja: 2026-03-13T20:11:00+01:00
19:21
21 Star Warsów, których nie zobaczysz. Skasowali nie tylko Świt Jedi
Aktualizacja: 2026-03-13T19:21:00+01:00
18:36
Netflix i jego świetne filmy. Najlepsze tytuły w 2026 roku
Aktualizacja: 2026-03-13T18:36:00+01:00
16:08
Czy horror wreszcie zgarnie na Oscarach pełną pulę? To może być ten rok
Aktualizacja: 2026-03-13T16:08:00+01:00
15:25
Obejrzałem jeden z najlepszych filmów w oscarowej stawce. A ty pewnie o nim nie słyszałeś
Aktualizacja: 2026-03-13T15:25:06+01:00
14:38
Do 5. sezonu Wiedźmina wrócą starzy aktorzy. Zaskakujący zwrot
Aktualizacja: 2026-03-13T14:38:31+01:00
13:28
Różnorodna obsada ratuje kina. To nie "woke", to fakty
Aktualizacja: 2026-03-13T13:28:22+01:00
11:40
Prime Video zrobi serial o rodzinie Kwaśniewskich. Jestem już zmęczony
Aktualizacja: 2026-03-13T11:40:00+01:00
10:55
K-popowe łowczynie demonów 2 mają dla was złą wiadomość. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-03-13T10:55:07+01:00
9:26
Zendaya zastąpi Harrisona Forda. Zagra jego kultową rolę
Aktualizacja: 2026-03-13T09:26:11+01:00
8:58
Family Guy dostanie zupełnie nowy serial. Jego bohater i tak kradł całe show
Aktualizacja: 2026-03-13T08:58:50+01:00
18:33
Kiedy kolejne odcinki 8. sezonu Outlandera? Wielki finał blisko
Aktualizacja: 2026-03-12T18:33:00+01:00
17:37
Netflix zdecydował co dalej z Virgin River. Będzie kolejny sezon komfortowego serialu?
Aktualizacja: 2026-03-12T17:37:00+01:00
