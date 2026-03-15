Fantastyczny kinowy akcyjniak trafił do Prime Video. I z miejsca rozbił bank

Ładowanie...

„Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka” to widowiskowy, dopieszczony choreograficznie akcyjniaczek osadzony w brutalnym, cudownie stylizowanym świecie płatnych zabójców znanym z serii hitów z Keanu Reevesem w głównej roli. Film jest jednym z pierwszych pełnoprawnych spin-offów tej franczyzy i w rozwija jej mitologię, koncentrując się na postaci kobiety wychowanej w tajnej organizacji killerów. Produkcja trafiła do kin w 2025 r. i stanowi poboczną opowieść rozgrywającą się pomiędzy wydarzeniami z 3. i 4. odsłony filmów o Wicku.

REKLAMA

Ballerina podbija Prime Video

Główną bohaterką jest Eve Macarro (Ana de rmas), młoda kobieta wychowana w tajemniczej organizacji Ruska Roma - tej samej, w której szkolony był sam John Wick. Po latach treningu Eve wyrusza na osobistą misję - wiedziona, jakżeby inaczej, zemstą. Kiedy odkrywa prawdę o śmierci swojego ojca, rozpoczyna polowanie na ludzi odpowiedzialnych za jego zabójstwo. Jej śledztwo prowadzi przez kolejne poziomy przestępczego podziemia - od elitarnych hoteli dla zabójców po mroczne struktury organizacji podporządkowanych High Table, czyli rady rządzącej światem płatnych morderców. W pewnym momencie jej droga skrzyżuje się też z drogą Johna.

Film zarobił 137 mln dol. na całym świecie przy 90 mln dol. budżetu - nie okazał się zatem hitem na miarę głównej serii. Mimo tego spotkał się z ciepłym przyjęciem krytyków i jeszcze bardziej entuzjastycznym odbiorem widzów i fanów cyklu (75 proc. oraz aż 92 proc. pozytywnych not w serwisie Rotten Tomatoes) - przypuszcza się też, że w streamingu zyska znacznie, znacznie większą popularność.



Widać to już teraz - produkcja ledwo co trafiła do oferty Prime Video, a już wbiła na 1 miejsce na liście TOP 10 najchętniej oglądanych tytułów w serwisie Amazona.



Polecamy - to naprawdę fajna propozycja na weekendowy wieczór.

Film obejrzysz tu: BALLERINA Prime Video

Czytaj więcej:

Ballerina - obsada

Ana de Armas – Eve Macarro

Keanu Reeves – John Wick

Ian McShane – Winston Scott

Anjelica Huston – Dyrektorka

Lance Reddick – Charon

Norman Reedus – Daniel Pine

Gabriel Byrne – Kanclerz

Catalina Sandino Moreno – Lena

Sharon Duncan-Brewster – Nogi

David Castañeda – Javier Macarro

REKLAMA

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

Michał Jarecki 15.03.2026 12:01

Ładowanie...