Tak wygląda horror od Polki i twórców Stranger Things. Jest gęsty i niepokojący

Do sieci trafiły wreszcie pierwsze konkretne efekty współpracy Weroniki Tofilskiej („Reniferek”) i braci Dufferów („Stranger Things”). Przed wami pełnoprawny zwiastun „Tu zdarzy się coś strasznego”.

Michał Jarecki
„Tu zdarzy się coś strasznego” to zdecydowanie jeden z najciekawszych nadchodzących seriali szykowanych przez Netfliksa - projekt, który przyciąga uwagę zarówno fabularnym konceptem, jak i stojącymi za nim nazwiskami. Ośmioodcinkowa miniseria powstała pod okiem scenarzystki i showrunnerki Haley Z. Boston (udany „Nowy smak wiśni”), współproducentką wykonawczą i reżyserką czterech epizodów była Polka, Weronika Tofilska („Reniferek”), za pozostałe odpowiadały Axelle Carolyn („Nawiedzony dwór w Bly”) oraz Lisa Bruhlmann („Obsesja Eve”). Głównymi producentami są natomiast Dufferowie.

Teraz dostaliśmy pierwszy pełny zwiastun. Rzućmy okiem.

Tu zdarzy się coś strasznego - zwiastun horroru Netfliksa

Co sprawia, że dwie osoby stają się bratnimi duszami? Producenci wykonawczy „Stranger Things” i reżyserka „Reniferka” zapraszają na serial „Tu zdarzy się coś strasznego”. W rolach głównych Camila Morrone i Adam DiMarco

- głosi oficjalny opis.

Fabuła rozgrywa się w ciągu jednego tygodnia poprzedzającego ślub głównych bohaterów. Rachel Harkin i Nicky Cunningham są zaręczeni i przygotowują się do ceremonii, która ma odbyć się w posiadłości rodziny pana młodego. W miarę upływu kolejnych dni dziwne wydarzenia i napięcia rodzinne zaczynają eskalować, a Rachel coraz mocniej zaczyna wątpić w decyzję o małżeństwie... i w to, czy aby na pewno nic jej nie grozi. Serial ma budować napięcie poprzez skrupulatne budowanie atmosfery paranoi i podrzucanie niepokojących tropów, które sugerują, że tytułowa katastrofa może czaić się tuż za rogiem.

W zapowiedziach Netflixa podkreśla się nietypową konstrukcję fabularną: każdy odcinek przedstawia kolejny dzień tygodnia poprzedzającego ślub. Centralnym motywem opowieści jest lęk przed podjęciem ostatecznej decyzji życiowej - w tym przypadku przed wejściem w małżeństwo. Twórczyni serialu tłumaczyła w wywiadach, że inspiracją była prosta, ale niepokojąca myśl: skąd właściwie możemy mieć pewność, czy nie bierzemy ślubu z absolutnie niewłaściwą osobą?

Sugeruje się, że serial będzie balansował między dramatem o relacjach, thrillerem psychologicznym a horrorem o wyraźnym autorskim charakterze. Trzymamy kciuki.

Premiera 23 marca na Netfliksie.

Michał Jarecki
15.03.2026 11:38
Tagi: HorrorySeriale NetflixStranger Things
Najnowsze
11:21
Genialny thriller w HBO Max. Aronofsky zmienił się w Ritchiego
Aktualizacja: 2026-03-15T11:21:00+01:00
11:04
Disney, fani ci tego nie wybaczą. Nowy odcinek kultowego serialu trafił na śmietnik
Aktualizacja: 2026-03-15T11:04:32+01:00
10:11
To najbrutalniejsza adaptacja klasyka literatury. HBO Max postawiło na rzeź
Aktualizacja: 2026-03-15T10:11:00+01:00
9:01
Ten genialny horror ominął polskie kina. Teraz trafił na Netfliksa
Aktualizacja: 2026-03-15T09:01:00+01:00
8:16
Netflix zrobił sequel kultowego serialu gangsterskiego. Lepiej wyjść nie mogło
Aktualizacja: 2026-03-15T08:16:00+01:00
6:15
Czy Laleczka dostanie 2. sezon? Thriller SkyShowtime to hit
Aktualizacja: 2026-03-15T06:15:00+01:00
13:03
Kultowy klasyk obejrzycie w formie serialu. SkyShowtime zrobił to dobrze
Aktualizacja: 2026-03-14T13:03:00+01:00
12:03
Mało kto słyszał o tym chwytającym za serce filmie. Netflix dał mu życie
Aktualizacja: 2026-03-14T12:03:00+01:00
11:16
Świetne nowości w HBO Max, w tym kinowy hit i thriller, który ominął polskie kina
Aktualizacja: 2026-03-14T11:16:00+01:00
10:15
Był ikoną słabego kina. Teraz zachwyca jako Sherlock Holmes
Aktualizacja: 2026-03-14T10:15:00+01:00
9:44
Na Prime Video nie ma teraz lepszego dreszczowca. Mrozi użytkownikom krew
Aktualizacja: 2026-03-14T09:44:00+01:00
8:57
Ten film policyjny prosto z kina zapuszkował użytkowników Disney+
Aktualizacja: 2026-03-14T08:57:00+01:00
7:31
Jak serial Młody Sherlock łączy się z filmami? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2026-03-14T07:31:00+01:00
6:12
Sezon 2. Awantury na horyzoncie. Kiedy premiera na Netfliksie?
Aktualizacja: 2026-03-14T06:12:00+01:00
20:11
Na taki serial czekali fani Yellowstone. Sequel przebił oryginał
Aktualizacja: 2026-03-13T20:11:00+01:00
19:21
21 Star Warsów, których nie zobaczysz. Skasowali nie tylko Świt Jedi
Aktualizacja: 2026-03-13T19:21:00+01:00
18:36
Netflix i jego świetne filmy. Najlepsze tytuły w 2026 roku
Aktualizacja: 2026-03-13T18:36:00+01:00
16:08
Czy horror wreszcie zgarnie na Oscarach pełną pulę? To może być ten rok
Aktualizacja: 2026-03-13T16:08:00+01:00
15:25
Obejrzałem jeden z najlepszych filmów w oscarowej stawce. A ty pewnie o nim nie słyszałeś
Aktualizacja: 2026-03-13T15:25:06+01:00
14:38
Do 5. sezonu Wiedźmina wrócą starzy aktorzy. Zaskakujący zwrot
Aktualizacja: 2026-03-13T14:38:31+01:00
