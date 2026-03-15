Tak wygląda horror od Polki i twórców Stranger Things. Jest gęsty i niepokojący

„Tu zdarzy się coś strasznego” to zdecydowanie jeden z najciekawszych nadchodzących seriali szykowanych przez Netfliksa - projekt, który przyciąga uwagę zarówno fabularnym konceptem, jak i stojącymi za nim nazwiskami. Ośmioodcinkowa miniseria powstała pod okiem scenarzystki i showrunnerki Haley Z. Boston (udany „Nowy smak wiśni”), współproducentką wykonawczą i reżyserką czterech epizodów była Polka, Weronika Tofilska („Reniferek”), za pozostałe odpowiadały Axelle Carolyn („Nawiedzony dwór w Bly”) oraz Lisa Bruhlmann („Obsesja Eve”). Głównymi producentami są natomiast Dufferowie.



Teraz dostaliśmy pierwszy pełny zwiastun. Rzućmy okiem.

REKLAMA

Co sprawia, że dwie osoby stają się bratnimi duszami? Producenci wykonawczy „Stranger Things” i reżyserka „Reniferka” zapraszają na serial „Tu zdarzy się coś strasznego”. W rolach głównych Camila Morrone i Adam DiMarco



- głosi oficjalny opis.

Fabuła rozgrywa się w ciągu jednego tygodnia poprzedzającego ślub głównych bohaterów. Rachel Harkin i Nicky Cunningham są zaręczeni i przygotowują się do ceremonii, która ma odbyć się w posiadłości rodziny pana młodego. W miarę upływu kolejnych dni dziwne wydarzenia i napięcia rodzinne zaczynają eskalować, a Rachel coraz mocniej zaczyna wątpić w decyzję o małżeństwie... i w to, czy aby na pewno nic jej nie grozi. Serial ma budować napięcie poprzez skrupulatne budowanie atmosfery paranoi i podrzucanie niepokojących tropów, które sugerują, że tytułowa katastrofa może czaić się tuż za rogiem.



W zapowiedziach Netflixa podkreśla się nietypową konstrukcję fabularną: każdy odcinek przedstawia kolejny dzień tygodnia poprzedzającego ślub. Centralnym motywem opowieści jest lęk przed podjęciem ostatecznej decyzji życiowej - w tym przypadku przed wejściem w małżeństwo. Twórczyni serialu tłumaczyła w wywiadach, że inspiracją była prosta, ale niepokojąca myśl: skąd właściwie możemy mieć pewność, czy nie bierzemy ślubu z absolutnie niewłaściwą osobą?



Sugeruje się, że serial będzie balansował między dramatem o relacjach, thrillerem psychologicznym a horrorem o wyraźnym autorskim charakterze. Trzymamy kciuki.



Premiera 23 marca na Netfliksie.

Obserwuj nas w Google Discover Podobają Ci się nasze treści? Google Discover

REKLAMA

REKLAMA

Michał Jarecki 15.03.2026 11:38

