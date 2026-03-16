Kultowy serial science fiction wraca. Czekaliśmy ponad 20 lat
„Firefly” to prawdziwa legenda telewizji. Serial został skasowany bardzo wcześnie i po latach urósł do rangi kultowego. Teraz okazuje się, że dostanie kontynuację. To jednak nie to, co myślicie.
„Firefly” to serial, którego życie było krótkie i burzliwe. Emitowana w latach 2002-2003 produkcja doczekała się zaledwie jednego sezonu i została zdjęta z anteny. Był to tytuł o tyle wyjątkowy, że łączył ze sobą gwiezdne podróże i klimat znany z westernów. Jednak nikt nie był na nią gotowy. Ani stacja FOX, ani nawet widzowie. Produkcja została skasowana po 11 z 14 już wyprodukowanych epizodach. Te 3 ostatnie zostały wyemitowane rok później.
Gdy serial kończył swój żywot miał niewielką, ale bardzo oddaną grupę fanów, która od lat apelowała o nowy sezon. Przez lata ta grupa rosła, a w pobliżu serialu narastał kult, tak charakterystyczny dla niedokończonych historii. W pewnym sensie fani dostaną to, na co czekali.
Będzie nowy sezon Firefly
I to nie byle jaki nowy sezon. Zagra w nim oryginalna obsada. Z materiału promocyjnego, który pojawił się w mediach społecznościowych, dowiedzieliśmy się, że w produkcji zagra Alan Tudyk, Gina Torres, Jewel Staite, Morena Baccarin, Sean Maher, Summer Glau i oczywiście Nathan Fillion. Zła wiadomość jest taka, że bohaterowie użyczą tylko swojego głosu, gdyż „Firefly” będzie… animacją.
Twórca pierwowzoru Joss Whedon nie jest zaangażowany w projekt. Jakiś czas temu został on scancelowany za zachowanie w miejscu pracy, a konkretnie za znęcanie się nad współpracownikami. Za scenariusz i ostateczny kształt artystyczny produkcji odpowiadają Marc Guggenheim („Legends of Tomorrow”) i Tara Butters („Agentka Carter”).
Częścią wizualną serialu zajmie się studio ShadowMachine, które dostarczyło nam w ostatnich latach jedne z najciekawszych wizualnie seriali, czyli „Tuca & Bertie” i „BoJacka Horsemana”.
