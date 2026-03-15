Czy Laleczka dostanie 2. sezon? Thriller SkyShowtime to hit

Thriller "Laleczka" podbija serwis SkyShowtime. Czy uwielbiany przez subskrybentów serial doczeka się 2. sezonu?

Anna Bortniak
W lutym w SkyShowtime pojawił się serial, który okazał się sporym zaskoczeniem (tym pozytywnym, rzecz jasna). Produkcja już od dobrych dwóch tygodni króluje w zestawieniu najpopularniejszych produkcji serwisu i na razie nie zanosi się, by ktoś jej tę koronę miał odebrać. Nic dziwnego, że widzowie chcą ten tytuł oglądać - to wciągająca, trzymająca w napięciu i świetnie zrealizowana produkcja psychologiczna, którą ogląda się jak na szpilkach. Czy w związku z tym widzowie mogą spodziewać się 2. sezonu?

Laleczka - czy będzie 2. sezon thrillera w SkyShowtime?

Akcja "Laleczki" rozpoczyna się w przeddzień wakacji. Lily (Tallulah Evans) i Abby (Delphi Evans), 17-letnie bliźniaczki, spotykają się na imprezie. Dochodzi między nimi do kłótni, wskutek której Lily wściekła wraca do domu. Po drodze spotyka Ricka Hansena (Alfie Allen), swojego nauczyciela angielskiego, który proponuje jej podwózkę. Tak naprawdę jego intencje są zgoła inne - Hansen ogłusza dziewczynę i porywa ją. Gdy Lily się budzi, orientuje się, że jest ubrana w dziwne fatałaszki i znajduje się w prowizorycznie udekorowanym bunkrze. Tak zaczyna się jej wieloletni koszmar.

Nie będzie spoilerem ujawnienie, że Lily w końcu udaje się wydostać z więzienia. Kiedy wraca do domu, czuje jednocześnie szczęście, ale i niepokój - w końcu nie jest łatwo po latach wrócić do rzeczywistości i żyć tak jak by nic się nie wydarzyło. Serial koncentruje się właśnie na tym, w jaki sposób Lily radzi sobie po traumatycznych wydarzeniach, a także jak jej powrót przeżywają siostra oraz matka.

Zakończenie wskazuje na to, że wszystkie wątki zostały rozwiązane i nie wygląda to tak jakby miał pojawić się 2. sezon "Laleczki". Co więcej, serial jest adaptacją powieści Hollie Overton o tym samym tytule, która nie doczekała się sequelu. Oznacza to, że twórcy nie mają materiału źródłowego, aby nakręcić dalszą część tej historii. Ale! Nie zmienia to faktu, że wciąż można by coś z niej jeszcze wycisnąć.

Jedną z możliwości byłoby po prostu wymyślenie dalszej części historii albo nakręcenie jej spin-offu, skupiając się na innej perspektywie. Mogłaby być to młodość Hansena, dzięki czemu widzowie mogliby dowiedzieć się więcej na temat tej postaci i dlaczego właściwie mężczyzna stał się tak mroczny. Zainteresowaniem mógłby cieszyć się również wątek z Abby i Eve - twórcy mogliby rozwinąć, w jaki sposób kobiety funkcjonowały, gdy Lily była porwana i jeszcze bardziej szczegółowo przedstawić ten okres. Na ten moment nie ma jednak jeszcze żadnych oficjalnych informacji na temat kontynuacji.

Czytaj więcej w Spider's Web:

Anna Bortniak
15.03.2026 06:15
Tagi: SkyShowtimeThrillery
Najnowsze
13:03
Kultowy klasyk obejrzycie w formie serialu. SkyShowtime zrobił to dobrze
Aktualizacja: 2026-03-14T13:03:00+01:00
12:03
Mało kto słyszał o tym chwytającym za serce filmie. Netflix dał mu życie
Aktualizacja: 2026-03-14T12:03:00+01:00
11:16
Świetne nowości w HBO Max, w tym kinowy hit i thriller, który ominął polskie kina
Aktualizacja: 2026-03-14T11:16:00+01:00
10:15
Był ikoną słabego kina. Teraz zachwyca jako Sherlock Holmes
Aktualizacja: 2026-03-14T10:15:00+01:00
9:44
Na Prime Video nie ma teraz lepszego dreszczowca. Mrozi użytkownikom krew
Aktualizacja: 2026-03-14T09:44:00+01:00
8:57
Ten film policyjny prosto z kina zapuszkował użytkowników Disney+
Aktualizacja: 2026-03-14T08:57:00+01:00
7:31
Jak serial Młody Sherlock łączy się z filmami? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2026-03-14T07:31:00+01:00
6:12
Sezon 2. Awantury na horyzoncie. Kiedy premiera na Netfliksie?
Aktualizacja: 2026-03-14T06:12:00+01:00
20:11
Na taki serial czekali fani Yellowstone. Sequel przebił oryginał
Aktualizacja: 2026-03-13T20:11:00+01:00
19:21
21 Star Warsów, których nie zobaczysz. Skasowali nie tylko Świt Jedi
Aktualizacja: 2026-03-13T19:21:00+01:00
18:36
Netflix i jego świetne filmy. Najlepsze tytuły w 2026 roku
Aktualizacja: 2026-03-13T18:36:00+01:00
16:08
Czy horror wreszcie zgarnie na Oscarach pełną pulę? To może być ten rok
Aktualizacja: 2026-03-13T16:08:00+01:00
15:25
Obejrzałem jeden z najlepszych filmów w oscarowej stawce. A ty pewnie o nim nie słyszałeś
Aktualizacja: 2026-03-13T15:25:06+01:00
14:38
Do 5. sezonu Wiedźmina wrócą starzy aktorzy. Zaskakujący zwrot
Aktualizacja: 2026-03-13T14:38:31+01:00
13:28
Różnorodna obsada ratuje kina. To nie "woke", to fakty
Aktualizacja: 2026-03-13T13:28:22+01:00
11:40
Prime Video zrobi serial o rodzinie Kwaśniewskich. Jestem już zmęczony
Aktualizacja: 2026-03-13T11:40:00+01:00
10:55
K-popowe łowczynie demonów 2 mają dla was złą wiadomość. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-03-13T10:55:07+01:00
9:26
Zendaya zastąpi Harrisona Forda. Zagra jego kultową rolę
Aktualizacja: 2026-03-13T09:26:11+01:00
8:58
Family Guy dostanie zupełnie nowy serial. Jego bohater i tak kradł całe show
Aktualizacja: 2026-03-13T08:58:50+01:00
18:33
Kiedy kolejne odcinki 8. sezonu Outlandera? Wielki finał blisko
Aktualizacja: 2026-03-12T18:33:00+01:00
