Czy Laleczka dostanie 2. sezon? Thriller SkyShowtime to hit

W lutym w SkyShowtime pojawił się serial, który okazał się sporym zaskoczeniem (tym pozytywnym, rzecz jasna). Produkcja już od dobrych dwóch tygodni króluje w zestawieniu najpopularniejszych produkcji serwisu i na razie nie zanosi się, by ktoś jej tę koronę miał odebrać. Nic dziwnego, że widzowie chcą ten tytuł oglądać - to wciągająca, trzymająca w napięciu i świetnie zrealizowana produkcja psychologiczna, którą ogląda się jak na szpilkach. Czy w związku z tym widzowie mogą spodziewać się 2. sezonu?

Laleczka - czy będzie 2. sezon thrillera w SkyShowtime?

Akcja "Laleczki" rozpoczyna się w przeddzień wakacji. Lily (Tallulah Evans) i Abby (Delphi Evans), 17-letnie bliźniaczki, spotykają się na imprezie. Dochodzi między nimi do kłótni, wskutek której Lily wściekła wraca do domu. Po drodze spotyka Ricka Hansena (Alfie Allen), swojego nauczyciela angielskiego, który proponuje jej podwózkę. Tak naprawdę jego intencje są zgoła inne - Hansen ogłusza dziewczynę i porywa ją. Gdy Lily się budzi, orientuje się, że jest ubrana w dziwne fatałaszki i znajduje się w prowizorycznie udekorowanym bunkrze. Tak zaczyna się jej wieloletni koszmar.



Nie będzie spoilerem ujawnienie, że Lily w końcu udaje się wydostać z więzienia. Kiedy wraca do domu, czuje jednocześnie szczęście, ale i niepokój - w końcu nie jest łatwo po latach wrócić do rzeczywistości i żyć tak jak by nic się nie wydarzyło. Serial koncentruje się właśnie na tym, w jaki sposób Lily radzi sobie po traumatycznych wydarzeniach, a także jak jej powrót przeżywają siostra oraz matka.

Zakończenie wskazuje na to, że wszystkie wątki zostały rozwiązane i nie wygląda to tak jakby miał pojawić się 2. sezon "Laleczki". Co więcej, serial jest adaptacją powieści Hollie Overton o tym samym tytule, która nie doczekała się sequelu. Oznacza to, że twórcy nie mają materiału źródłowego, aby nakręcić dalszą część tej historii. Ale! Nie zmienia to faktu, że wciąż można by coś z niej jeszcze wycisnąć.

Jedną z możliwości byłoby po prostu wymyślenie dalszej części historii albo nakręcenie jej spin-offu, skupiając się na innej perspektywie. Mogłaby być to młodość Hansena, dzięki czemu widzowie mogliby dowiedzieć się więcej na temat tej postaci i dlaczego właściwie mężczyzna stał się tak mroczny. Zainteresowaniem mógłby cieszyć się również wątek z Abby i Eve - twórcy mogliby rozwinąć, w jaki sposób kobiety funkcjonowały, gdy Lily była porwana i jeszcze bardziej szczegółowo przedstawić ten okres. Na ten moment nie ma jednak jeszcze żadnych oficjalnych informacji na temat kontynuacji.

Anna Bortniak 15.03.2026 06:15

