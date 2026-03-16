HBO Max pokazało nowości na marzec 2026. Trudno będzie się oderwać
HBO Max pokazał nowości na drugą połowę marca. Rok 2026 bardzo dobrze zaczął się dla platformy i wychodzi na to, że serwis nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.
HBO Max od pewnego czasu zapowiada swoje nowości w trybie dwutygodniowym. Po doskonałym początku marca, w czasie którego wpadły do serwisu aż dwa świetne seriale, druga połowa zapowiada się skromniej, choć jest w serwisie kilka naprawdę wartościowych nowości.
HBO Max w marcu 2026
Ja, Rosiński
Film dokumentalny Piotra Kielara przedstawia sylwetkę Grzegorza Rosińskiego. Choć fanom komiksów nie trzeba go przedstawiać, to dla porządku przypomnijmy, że nasz rodak przez wiele lat był rysownikiem „Thorgala”, kultowej serii, którą pokochał świat (a na pewno Europa). Punktem wyjścia dokumentu jest przejście Rosińskiego na emeryturę, choć to przede wszystkim historia o drodze artysty.
Premiera 20 marca.
Fargo – wszystkie sezony
Jedna z najciekawszych serialowych antologii zmierza na HBO Max. Produkcja zrealizowana na zlecenie stacji FX jest aktualnie dostępna na Prime Video. Serial powstał z inspiracji filmem braci Coen o tym samym tytule. W każdym sezonie widz może śledzić nową zbrodnię. Nie spodziewajcie się jednak typowe kryminału, bo w „Fargo” twórcy mają własny sposób na opowiedzenie każdej ze spraw.
Premiera 25 marca.
Wielka, odważna, piękna podróż
Najnowszy film Kogonady opowiada dwójce nieznajomych, którzy spotykają się na ślubie wspólnego przyjaciela. Ich los plecie się tak, że ruszają we wspólną podróż, przygodę, która pozwoli im prześledzić dotychczasowe życie, przyjrzeć się mu i wyciągnąć wnioski. A te – jak powszechnie wiadomo – mogą zmienić to, co najważniejsze, czyli przyszłość.
Premiera 27 marca.
Zaginiona dziewczyna
Ten klasyczny już thriller krąży po serwisach VOD od dłuższego czasu i jeśli jakimś cudem go nie widzieliście, a czytacie te słowa, to zobaczcie koniecznie. David Fincher opowiada tu historię mężczyzny, który zgłasza zaginięcie swojej żony. Z każdym kolejnym dowodem okazuje się, że to on sam może być obciążony. W rolach głównych Ben Affleck i absolutnie wybitna Rosamund Pike.
Premiera w HBO Max 19 marca.
Pełna lista nowości HBO Max:
16 marca
- The Floor VI, odc. 1
18 marca
- Lady, odc. 1
- Delikatne liście
19 marca
- Colosio: Zabójstwo polityczne
- Apollo 13
- Zaginiona dziewczyna
- Siła naszych marzeń
- Człowiek z bieguna
20 marca
- Ja, Rosiński
- Okiem Oscara
- Ognie
21 marca
- Leonardo. Odkrywca
- Pysznie
- Miesiąc miodowy
- The Order: Ciche braterstwo
22 marca
- Ostre cięcie XII, odc. 1
- Prawko na świecie. Jazda bez zasad, odc. 1
23 marca
- Wielki powrót III, odc. 1
25 marca
- Ed Stafford's Rite of Passage, odc. 1-6
- Jak być normalną
- Fargo V, odc. 1-10
- Fargo IV, odc. 1-11
- Fargo III, odc. 1-10
- Fargo II, odc. 1-10
- Fargo, odc. 1-10
26 marca
- Letnia szkoła, 2001
27 marca
- Przywileje, odc. 1
- Wielka, odważna, piękna podróż
- Czarne bractwo
- Ostatnia batalia Ellen Cole
- W ogniu pasji
28 marca
- Holland
- Dzielna banda i tajemnica zaginionego wujka
- Teoria koloru według Julio Torresa
30 marca
- The Curious Case of...II, odc. 1-8
