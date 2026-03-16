HBO Max pokazało nowości na marzec 2026. Trudno będzie się oderwać

HBO Max od pewnego czasu zapowiada swoje nowości w trybie dwutygodniowym. Po doskonałym początku marca, w czasie którego wpadły do serwisu aż dwa świetne seriale, druga połowa zapowiada się skromniej, choć jest w serwisie kilka naprawdę wartościowych nowości.

HBO Max w marcu 2026

Ja, Rosiński

Film dokumentalny Piotra Kielara przedstawia sylwetkę Grzegorza Rosińskiego. Choć fanom komiksów nie trzeba go przedstawiać, to dla porządku przypomnijmy, że nasz rodak przez wiele lat był rysownikiem „Thorgala”, kultowej serii, którą pokochał świat (a na pewno Europa). Punktem wyjścia dokumentu jest przejście Rosińskiego na emeryturę, choć to przede wszystkim historia o drodze artysty.



Premiera 20 marca.

Fargo – wszystkie sezony

Jedna z najciekawszych serialowych antologii zmierza na HBO Max. Produkcja zrealizowana na zlecenie stacji FX jest aktualnie dostępna na Prime Video. Serial powstał z inspiracji filmem braci Coen o tym samym tytule. W każdym sezonie widz może śledzić nową zbrodnię. Nie spodziewajcie się jednak typowe kryminału, bo w „Fargo” twórcy mają własny sposób na opowiedzenie każdej ze spraw.



Premiera 25 marca.

Wielka, odważna, piękna podróż

Najnowszy film Kogonady opowiada dwójce nieznajomych, którzy spotykają się na ślubie wspólnego przyjaciela. Ich los plecie się tak, że ruszają we wspólną podróż, przygodę, która pozwoli im prześledzić dotychczasowe życie, przyjrzeć się mu i wyciągnąć wnioski. A te – jak powszechnie wiadomo – mogą zmienić to, co najważniejsze, czyli przyszłość.



Premiera 27 marca.

Zaginiona dziewczyna

Ten klasyczny już thriller krąży po serwisach VOD od dłuższego czasu i jeśli jakimś cudem go nie widzieliście, a czytacie te słowa, to zobaczcie koniecznie. David Fincher opowiada tu historię mężczyzny, który zgłasza zaginięcie swojej żony. Z każdym kolejnym dowodem okazuje się, że to on sam może być obciążony. W rolach głównych Ben Affleck i absolutnie wybitna Rosamund Pike.



Premiera w HBO Max 19 marca.

Pełna lista nowości HBO Max:

16 marca

The Floor VI, odc. 1

18 marca

Lady, odc. 1

Delikatne liście

19 marca

Colosio: Zabójstwo polityczne

Apollo 13

Zaginiona dziewczyna

Siła naszych marzeń

Człowiek z bieguna

20 marca

Ja, Rosiński

Okiem Oscara

Ognie

21 marca

Leonardo. Odkrywca

Pysznie

Miesiąc miodowy

The Order: Ciche braterstwo

22 marca

Ostre cięcie XII, odc. 1

Prawko na świecie. Jazda bez zasad, odc. 1

23 marca

Wielki powrót III, odc. 1

25 marca

Ed Stafford's Rite of Passage, odc. 1-6

Jak być normalną

Fargo V, odc. 1-10

Fargo IV, odc. 1-11

Fargo III, odc. 1-10

Fargo II, odc. 1-10

Fargo, odc. 1-10

26 marca

Letnia szkoła, 2001

27 marca

Przywileje, odc. 1

Wielka, odważna, piękna podróż

Czarne bractwo

Ostatnia batalia Ellen Cole

W ogniu pasji

28 marca

Holland

Dzielna banda i tajemnica zaginionego wujka

Teoria koloru według Julio Torresa

30 marca

The Curious Case of...II, odc. 1-8

Konrad Chwast 16.03.2026 12:30

