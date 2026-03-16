HBO Max pokazało nowości na marzec 2026. Trudno będzie się oderwać

HBO Max pokazał nowości na drugą połowę marca. Rok 2026 bardzo dobrze zaczął się dla platformy i wychodzi na to, że serwis nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.

Konrad Chwast
HBO Max od pewnego czasu zapowiada swoje nowości w trybie dwutygodniowym. Po doskonałym początku marca, w czasie którego wpadły do serwisu aż dwa świetne seriale, druga połowa zapowiada się skromniej, choć jest w serwisie kilka naprawdę wartościowych nowości.

HBO Max w marcu 2026

Ja, Rosiński

Film dokumentalny Piotra Kielara przedstawia sylwetkę Grzegorza Rosińskiego. Choć fanom komiksów nie trzeba go przedstawiać, to dla porządku przypomnijmy, że nasz rodak przez wiele lat był rysownikiem „Thorgala”, kultowej serii, którą pokochał świat (a na pewno Europa). Punktem wyjścia dokumentu jest przejście Rosińskiego na emeryturę, choć to przede wszystkim historia o drodze artysty.

Premiera 20 marca.

Fargo – wszystkie sezony

Jedna z najciekawszych serialowych antologii zmierza na HBO Max. Produkcja zrealizowana na zlecenie stacji FX jest aktualnie dostępna na Prime Video. Serial powstał z inspiracji filmem braci Coen o tym samym tytule. W każdym sezonie widz może śledzić nową zbrodnię. Nie spodziewajcie się jednak typowe kryminału, bo w „Fargo” twórcy mają własny sposób na opowiedzenie każdej ze spraw.

Premiera 25 marca.

Wielka, odważna, piękna podróż

Najnowszy film Kogonady opowiada dwójce nieznajomych, którzy spotykają się na ślubie wspólnego przyjaciela. Ich los plecie się tak, że ruszają we wspólną podróż, przygodę, która pozwoli im prześledzić dotychczasowe życie, przyjrzeć się mu i wyciągnąć wnioski. A te – jak powszechnie wiadomo – mogą zmienić to, co najważniejsze, czyli przyszłość.

Premiera 27 marca.

Zaginiona dziewczyna

Ten klasyczny już thriller krąży po serwisach VOD od dłuższego czasu i jeśli jakimś cudem go nie widzieliście, a czytacie te słowa, to zobaczcie koniecznie. David Fincher opowiada tu historię mężczyzny, który zgłasza zaginięcie swojej żony. Z każdym kolejnym dowodem okazuje się, że to on sam może być obciążony. W rolach głównych Ben Affleck i absolutnie wybitna Rosamund Pike.

Premiera w HBO Max 19 marca.

Pełna lista nowości HBO Max:

16 marca

  • The Floor VI, odc. 1

18 marca

  • Lady, odc. 1
  • Delikatne liście

19 marca

  • Colosio: Zabójstwo polityczne
  • Apollo 13
  • Zaginiona dziewczyna
  • Siła naszych marzeń
  • Człowiek z bieguna

20 marca

  • Ja, Rosiński
  • Okiem Oscara
  • Ognie

21 marca

  • Leonardo. Odkrywca
  • Pysznie
  • Miesiąc miodowy
  • The Order: Ciche braterstwo

22 marca

  • Ostre cięcie XII, odc. 1
  • Prawko na świecie. Jazda bez zasad, odc. 1

23 marca

  • Wielki powrót III, odc. 1

25 marca

  • Ed Stafford's Rite of Passage, odc. 1-6
  • Jak być normalną
  • Fargo V, odc. 1-10
  • Fargo IV, odc. 1-11
  • Fargo III, odc. 1-10
  • Fargo II, odc. 1-10
  • Fargo, odc. 1-10

26 marca

  • Letnia szkoła, 2001

27 marca

  • Przywileje, odc. 1
  • Wielka, odważna, piękna podróż
  • Czarne bractwo
  • Ostatnia batalia Ellen Cole
  • W ogniu pasji

28 marca

  • Holland
  • Dzielna banda i tajemnica zaginionego wujka
  • Teoria koloru według Julio Torresa

30 marca

  • The Curious Case of...II, odc. 1-8
Czytaj więcej:

16.03.2026 12:30
Najnowsze
11:21
Niesamowity występ podczas gali Oscarów. Patrzcie, jak buja
Aktualizacja: 2026-03-16T11:21:00+01:00
9:56
Kultowy serial science fiction wraca. Czekaliśmy ponad 20 lat
Aktualizacja: 2026-03-16T09:56:14+01:00
8:50
Polak, który dostał Oscara. Kim jest Maciek Szczerbowski?
Aktualizacja: 2026-03-16T08:50:16+01:00
4:13
Jedna bitwa po drugiej zgarnęła najważniejszego Oscara. A jak poszło jej konkurentom?
Aktualizacja: 2026-03-16T04:13:57+01:00
3:36
Oscary 2026 już wręczone. Które filmy zgarnęły statuetki?
Aktualizacja: 2026-03-16T03:36:32+01:00
1:08
Polska mistrzem Oscarów? Sprawdzamy, jak nasi twórcy poradzili sobie na gali
Aktualizacja: 2026-03-16T01:08:04+01:00
15:06
Tom Hardy i jego najlepsze filmy. 11 kreacji, które wyrywają z butów
Aktualizacja: 2026-03-15T15:06:00+01:00
13:30
Aktorzy, którzy nie cierpią swoich ról i filmów. Jest ich sporo
Aktualizacja: 2026-03-15T13:30:00+01:00
13:06
Netflix podwędził serial od HBO. Mroczny kryminał na faktach trafił do serwisu
Aktualizacja: 2026-03-15T13:06:23+01:00
12:28
Sherlocka Holmesa grało prawie 100 aktorów. Wybieramy najlepszych
Aktualizacja: 2026-03-15T12:28:00+01:00
12:01
Fantastyczny kinowy akcyjniak trafił do Prime Video. I z miejsca rozbił bank
Aktualizacja: 2026-03-15T12:01:13+01:00
11:38
Tak wygląda horror od Polki i twórców Stranger Things. Jest gęsty i niepokojący
Aktualizacja: 2026-03-15T11:38:06+01:00
11:21
Genialny thriller w HBO Max. Aronofsky zmienił się w Ritchiego
Aktualizacja: 2026-03-15T11:21:00+01:00
11:04
Disney, fani ci tego nie wybaczą. Nowy odcinek kultowego serialu trafił na śmietnik
Aktualizacja: 2026-03-15T11:04:32+01:00
10:11
To najbrutalniejsza adaptacja klasyka literatury. HBO Max postawiło na rzeź
Aktualizacja: 2026-03-15T10:11:00+01:00
9:01
Ten genialny horror ominął polskie kina. Teraz trafił na Netfliksa
Aktualizacja: 2026-03-15T09:01:00+01:00
8:16
Netflix zrobił sequel kultowego serialu gangsterskiego. Lepiej wyjść nie mogło
Aktualizacja: 2026-03-15T08:16:00+01:00
6:15
Czy Laleczka dostanie 2. sezon? Thriller SkyShowtime to hit
Aktualizacja: 2026-03-15T06:15:00+01:00
13:03
Kultowy klasyk obejrzycie w formie serialu. SkyShowtime zrobił to dobrze
Aktualizacja: 2026-03-14T13:03:00+01:00
12:03
Mało kto słyszał o tym chwytającym za serce filmie. Netflix dał mu życie
Aktualizacja: 2026-03-14T12:03:00+01:00
