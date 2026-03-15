Ten genialny horror ominął polskie kina. Teraz trafił na Netfliksa

Horrory są jednym z najczęściej obecnych w kinach gatunków filmowych. Często łatwo jest jednak o wrażenie, że ilość wyprzedza jakość. "Późna noc z diabłem" to tytuł, którego polska publiczność nie miała szansy zobaczyć na wielkim ekranie. To ten przypadek, w którym wypuszczono do repertuarów wiele szrotu, a tak interesujące kino, jak film braci Cairnesów, dopiero teraz wchodzi do szerszej "dystrybucji", stając się częścią oferty Netfliksa.

Późna noc z diabłem. Warto ją zarwać na Netfliksie

Jack Delroy (David Dastmalchian) jest gospodarzem wieczornego programu Night Owls. To pewny siebie prowadzący, mający w rękawie przynajmniej dwie riposty, z talentem do żartów i aktywny uczestnik prowadzonych przez siebie rozmów. Skrzętnie skrywa problemy niewidoczne dla kamery, takie jak ból po śmierci ukochanej żony, frustracja spowodowana rywalizacją z popularniejszym programem i bycie "na językach" mediów plotkujących o jego dziwnych powiązaniach. Przełomem ma być halloweenowy program, który - jak nietrudno się domyśleć - przebiegnie trochę inaczej, niż scenariusz zakłada.

Już sam koncept konfrontacji w programie telewizyjnym z demonem jest czymś, co ostatnimi czasy nie było jakoś szczególnie eksplorowane przez kino grozy - najbliższe temu chyba były tylko próby nagrania demonicznej siły w "Obecności" czy "Paranomal Activity". Twórcy znakomicie przeszczepili klimat late night talk-show do czasów współczesnych - zadbano o scenografię, kostiumy i przeniesienie widza do lat rozgrywania się historii. Ciekawym pomysłem jest także ukazanie kulisów programu w czerni i bieli, kontrastów pomiędzy zachowaniami bohaterów na planie i na wizji, dzięki czemu wszystko nabiera pewnej autentyczności, zaś sama formuła talk-show nadaje filmowi dynamiczności.

Cairnesowie są na tyle sprawnymi reżyserami, że potrafią świetnie utrzymać w napięciu. Czy gościem jest potencjalny oszust i szarlatan, czy ponoć opętane dziecko uratowane z farmy demonicznej sekty, można odczuć dyskomfort sugerujący zasłonięcie oczu i jednocześnie zaangażować się w rozgrywające się na antenie mikrowidowisko. Twórcy skłaniają do tego, by próbować samemu rozgryźć, kto jest bądź nie jest oszustem. Groza w ich wydaniu jest hipnotyzująca, pozostawia w niepokoju i chłodzie.

David Dastmalchian jest dla mnie chyba ucieleśnieniem koncepcji aktora wiecznie drugoplanowego, który choć nie nosi na swoich barkach całego ciężaru filmu, jest istotną postacią, a dzięki swojemu warsztatowi jest widoczny. W "Późnej nocy z diabłem" Dastmalchian jest obsadzony idealnie. Jack Delroy, w którego się wciela, jest czarujący kiedy trzeba, zasępiony i zatroskany kiedy trzeba. Choć to człowiek naznaczony traumatyczną śmiercią ukochanej żony, ma swoje ciemne sekrety, cechuje go pragnienie trzymania się w czołówce rankingów oglądalności, przez co nie potrafi (i raczej nie chce) przerwać spektaklu dziejącego się na oczach jego, ludzi w studiu i telewidzów.

"Późna noc z diabłem" to bardzo inteligentnie prowadzony i stylowy film. Jest przewrotny, ekscytujący, brawurowo korzystających z różnych gatunków. Bracia Cairnesowie do solidnej dawki horroru dorzuca szczyptę satyry, a mieszając to w stylu found footage/mockumentu tworzą dzieło angażujące uwagę i zmysły. Jeśli chodzi o Davida Dastmalchiana - rola w tym filmie ostatecznie udowadnia, że potrafi "firmować" filmowe projekty jako pierwszoplanowa postać. W niniejszym przypadku robi to fenomenalnie.

"Późna noc z diabłem" od niedzieli (15 marca) na Netfliksie.

Adam Kudyba 15.03.2026 09:01

