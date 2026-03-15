Ten genialny horror ominął polskie kina. Teraz trafił na Netfliksa

Co, gdyby w late night talk-show Jimmy'ego Fallona, Jimmy'ego Kimmela, czy Stephena Colberta spróbowano przywołać demona? To raczej się nie wydarzy w rzeczywistości, ale w wyobraźni twórców "Późnej nocy z diabłem" - jak najbardziej. Film ten, niestety, ominął kina w naszym kraju. Niestety, ponieważ to kawał znakomitego horroru.

Adam Kudyba
Horrory są jednym z najczęściej obecnych w kinach gatunków filmowych. Często łatwo jest jednak o wrażenie, że ilość wyprzedza jakość. "Późna noc z diabłem" to tytuł, którego polska publiczność nie miała szansy zobaczyć na wielkim ekranie. To ten przypadek, w którym wypuszczono do repertuarów wiele szrotu, a tak interesujące kino, jak film braci Cairnesów, dopiero teraz wchodzi do szerszej "dystrybucji", stając się częścią oferty Netfliksa.

Późna noc z diabłem. Warto ją zarwać na Netfliksie

Jack Delroy (David Dastmalchian) jest gospodarzem wieczornego programu Night Owls. To pewny siebie prowadzący, mający w rękawie przynajmniej dwie riposty, z talentem do żartów i aktywny uczestnik prowadzonych przez siebie rozmów. Skrzętnie skrywa problemy niewidoczne dla kamery, takie jak ból po śmierci ukochanej żony, frustracja spowodowana rywalizacją z popularniejszym programem i bycie "na językach" mediów plotkujących o jego dziwnych powiązaniach. Przełomem ma być halloweenowy program, który - jak nietrudno się domyśleć - przebiegnie trochę inaczej, niż scenariusz zakłada.

Już sam koncept konfrontacji w programie telewizyjnym z demonem jest czymś, co ostatnimi czasy nie było jakoś szczególnie eksplorowane przez kino grozy - najbliższe temu chyba były tylko próby nagrania demonicznej siły w "Obecności" czy "Paranomal Activity". Twórcy znakomicie przeszczepili klimat late night talk-show do czasów współczesnych - zadbano o scenografię, kostiumy i przeniesienie widza do lat rozgrywania się historii. Ciekawym pomysłem jest także ukazanie kulisów programu w czerni i bieli, kontrastów pomiędzy zachowaniami bohaterów na planie i na wizji, dzięki czemu wszystko nabiera pewnej autentyczności, zaś sama formuła talk-show nadaje filmowi dynamiczności.

Cairnesowie są na tyle sprawnymi reżyserami, że potrafią świetnie utrzymać w napięciu. Czy gościem jest potencjalny oszust i szarlatan, czy ponoć opętane dziecko uratowane z farmy demonicznej sekty, można odczuć dyskomfort sugerujący zasłonięcie oczu i jednocześnie zaangażować się w rozgrywające się na antenie mikrowidowisko. Twórcy skłaniają do tego, by próbować samemu rozgryźć, kto jest bądź nie jest oszustem. Groza w ich wydaniu jest hipnotyzująca, pozostawia w niepokoju i chłodzie.

David Dastmalchian jest dla mnie chyba ucieleśnieniem koncepcji aktora wiecznie drugoplanowego, który choć nie nosi na swoich barkach całego ciężaru filmu, jest istotną postacią, a dzięki swojemu warsztatowi jest widoczny. W "Późnej nocy z diabłem" Dastmalchian jest obsadzony idealnie. Jack Delroy, w którego się wciela, jest czarujący kiedy trzeba, zasępiony i zatroskany kiedy trzeba. Choć to człowiek naznaczony traumatyczną śmiercią ukochanej żony, ma swoje ciemne sekrety, cechuje go pragnienie trzymania się w czołówce rankingów oglądalności, przez co nie potrafi (i raczej nie chce) przerwać spektaklu dziejącego się na oczach jego, ludzi w studiu i telewidzów.

"Późna noc z diabłem" to bardzo inteligentnie prowadzony i stylowy film. Jest przewrotny, ekscytujący, brawurowo korzystających z różnych gatunków. Bracia Cairnesowie do solidnej dawki horroru dorzuca szczyptę satyry, a mieszając to w stylu found footage/mockumentu tworzą dzieło angażujące uwagę i zmysły. Jeśli chodzi o Davida Dastmalchiana - rola w tym filmie ostatecznie udowadnia, że potrafi "firmować" filmowe projekty jako pierwszoplanowa postać. W niniejszym przypadku robi to fenomenalnie.

"Późna noc z diabłem" od niedzieli (15 marca) na Netfliksie.

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

15.03.2026 09:01
Najnowsze
8:16
Netflix zrobił sequel kultowego serialu gangsterskiego. Lepiej wyjść nie mogło
Aktualizacja: 2026-03-15T08:16:00+01:00
6:15
Czy Laleczka dostanie 2. sezon? Thriller SkyShowtime to hit
Aktualizacja: 2026-03-15T06:15:00+01:00
13:03
Kultowy klasyk obejrzycie w formie serialu. SkyShowtime zrobił to dobrze
Aktualizacja: 2026-03-14T13:03:00+01:00
12:03
Mało kto słyszał o tym chwytającym za serce filmie. Netflix dał mu życie
Aktualizacja: 2026-03-14T12:03:00+01:00
11:16
Świetne nowości w HBO Max, w tym kinowy hit i thriller, który ominął polskie kina
Aktualizacja: 2026-03-14T11:16:00+01:00
10:15
Był ikoną słabego kina. Teraz zachwyca jako Sherlock Holmes
Aktualizacja: 2026-03-14T10:15:00+01:00
9:44
Na Prime Video nie ma teraz lepszego dreszczowca. Mrozi użytkownikom krew
Aktualizacja: 2026-03-14T09:44:00+01:00
8:57
Ten film policyjny prosto z kina zapuszkował użytkowników Disney+
Aktualizacja: 2026-03-14T08:57:00+01:00
7:31
Jak serial Młody Sherlock łączy się z filmami? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2026-03-14T07:31:00+01:00
6:12
Sezon 2. Awantury na horyzoncie. Kiedy premiera na Netfliksie?
Aktualizacja: 2026-03-14T06:12:00+01:00
20:11
Na taki serial czekali fani Yellowstone. Sequel przebił oryginał
Aktualizacja: 2026-03-13T20:11:00+01:00
19:21
21 Star Warsów, których nie zobaczysz. Skasowali nie tylko Świt Jedi
Aktualizacja: 2026-03-13T19:21:00+01:00
18:36
Netflix i jego świetne filmy. Najlepsze tytuły w 2026 roku
Aktualizacja: 2026-03-13T18:36:00+01:00
16:08
Czy horror wreszcie zgarnie na Oscarach pełną pulę? To może być ten rok
Aktualizacja: 2026-03-13T16:08:00+01:00
15:25
Obejrzałem jeden z najlepszych filmów w oscarowej stawce. A ty pewnie o nim nie słyszałeś
Aktualizacja: 2026-03-13T15:25:06+01:00
14:38
Do 5. sezonu Wiedźmina wrócą starzy aktorzy. Zaskakujący zwrot
Aktualizacja: 2026-03-13T14:38:31+01:00
13:28
Różnorodna obsada ratuje kina. To nie "woke", to fakty
Aktualizacja: 2026-03-13T13:28:22+01:00
11:40
Prime Video zrobi serial o rodzinie Kwaśniewskich. Jestem już zmęczony
Aktualizacja: 2026-03-13T11:40:00+01:00
10:55
K-popowe łowczynie demonów 2 mają dla was złą wiadomość. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2026-03-13T10:55:07+01:00
9:26
Zendaya zastąpi Harrisona Forda. Zagra jego kultową rolę
Aktualizacja: 2026-03-13T09:26:11+01:00
