Słyszę opinie, że 6. odcinek "The Last of Us" jest nudny. Przecież to bzdura

W finale tego poruszającego trudne tematy i niezwykle emocjonalnego odcinka (o którym pisałem już nieco więcej w tekście podlinkowanym powyżej), ranny Joel spada z konia, a Ellie zdaje sobie sprawę z tego, jak bardzo potrzebuje swojego kompana. W grze wideo postać została ranna spadając na pręt, który przebił ją w identycznym miejscu, co serialowy nóż. Choć do sytuacji doszło na różne sposoby, cel tego zabiegu jest dokładnie ten sam - bohater przeżyje dzięki opiece Ellie, a to tymczasowe odwrócenie ról opiekun-podopieczna znacząco wpłynie na tę dwójkę. Nie ma wątpliwości: ten serial wciąż pisany jest co najmniej równie dobrze, co oryginał.



W 7. odcinku "The Last of Us" lepiej poznamy przeszłość dziewczynki i dowiemy się, w jakich okolicznościach została zarażona. Pewne elementy jego fabuły zostały zaczerpnięte z dodatku do gry studia Naughty Dog o podtytule "Left Behind". Premiera epizodu odbędzie się już 27 lutego o 3 nad ranem w HBO Max.