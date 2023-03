Serial "The Last of Us" obsadził aktorkę, która w grze wcielała się w Ellie. Takiego wątku w ogóle nie było

W 9. odcinku „The Last of Us” mogliśmy zobaczyć mamę Ellie - Annę. W kobietę wcielił się nikt inny, jak Ashley Johnson, która udzieliła głosu i ruchu (motion capture) Ellie w grach wideo. Johnson to prawdziwa kinowa i telewizyjna weteranka, a jej dubbingowe portfolio jest równie imponujące. Mogliśmy ją usłyszeć m.in. w „Legendzie Vox Machiny”, „Pillars of Eternity 2”, „Minecraftach”, „InFamous”, „Tales from the Borderlands”, „Final Fantasy Explorers”, "Młodych Tytanach" czy „Ben Ten”. Johnson udziela animowanym postaciom swojego głosu od 1993 roku. Karierę aktorską rozpoczęła w dzieciństwie - występem w programie telewizyjnym „Growing Pains”.



Johnson zdobyła dwie nagrody BAFTA Games właśnie za „The Last of Us” i dodatek „The Last of Us: Left Behind”. Obecnie jest jedyna osobą, która zdobyła to wyróżnienie więcej niż raz. Jak podkreśla, praca przy tej serii umożliwiła jej wpłynięcie na ukształtowanie Ellie. Nic dziwnego, że HBO zdecydowało się zaprosić artystkę (podobnie zresztą jak odgrywającego Joela aktora) do serialu, by oddać hołd jej pracy i uradować fanów.