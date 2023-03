Czy Joel umrze w "The Last of Us"? Sprawdzamy, co mówią o tym gry na PlayStation

„The Last of Us” jest dość wierną adaptacją gry wideo o tym samym tytule, wydanej na trzy kolejne generacje konsol z rodziny PlayStation: PS3, PS4 i PS5. Głównym bohaterem jest podstarzały i zmęczony życiem Joel. Bohater lata temu stracił córkę, ale po dwóch dekadach po upadku starego świata staje się mimowolnie opiekunem młodej Ellie. Razem ruszają w podróż przez postapokaliptyczne Stany Zjednoczone.



Czytaj też: To nie była tylko jedna wpadka. Widzowie “The Last of Us” wyłapali więcej błędów w serialu



Serial tworzony przez HBO powstaje we współpracy ze scenarzystą gry ze studia Naughty Dog i wprowadza za jego błogosławieństwem nieco zmian w fabule względem oryginału. Jeśli jednak spojrzeć ba obie produkcje z nieco przymrużonymi oczami, to opowiadana historia w obu przypadkach jest z grubsza taka sama. Dzięki temu to w grach „The Last of Us” możemy odpowiedzi pytanie o dalsze losy głównych bohaterów.



Uwaga na spoilery z serialu HBO i gier z serii „The Last of Us”!