Joel z gry "The Last of Us" jednak był tym dobrym w serialu? To ma sens

James zapewne dobrze wiedział, że David to człowiek, który jedynie udaje człowieka natchnionego przez samego Boga, a potem karmił swoje owieczki innymi ludźmi, w tym nawet ich bliskimi. Nie mogąc wystąpić przeciw niemu otwarcie, mógł chcieć zabić Ellie nie z zemsty za to, co zrobił Joel, a po to, by uchronić ją przed jeszcze gorszym losem.