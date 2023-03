W nowym odcinku "The Last of Us" pojawił się Joel z gry. Twórcy wprowadzili duże zmiany

Uwaga, spoilery.



Pierwszy sezon serialu „The Last of Us” od HBO zmierza ku końcowi. Dzisiejszy 8. odcinek jest zarazem przedostatnim - nasi bohaterowie, Joel i Ellie, mierzą się z coraz poważniejszymi przeciwnościami losu i zagrożeniami postapokaliptycznego świata. W epizodzie pt. „Kiedy jesteśmy w potrzebie” poznajemy społeczność kanibali, na czele której stoi niejaki David (w tej roli znakomity Scott Shepherd). Jego prawa ręka, James, jest człowiekiem równie niebezpiecznym - to właśnie jego musi pokonać Ellie, by odzyskać wolność.



Gracze doskonale znają Jamesa, choć w oryginale ta postać brzmi i wygląda zupełnie inaczej. A to dlatego, że tam wcielił się w nią Reuben Langdon, tymczasem w serialu jest to... Troy Baker. Baker odegrał w produkcji Naughty Dog znacznie ważniejszą rolę: to właśnie on udzielił głosu samemu Joelowi. Przez ostatnie dwie dekady Baker był mocno związany z branżą gier wideo (oraz - między innymi - popularnych anime i innych kreskówek), stając się rozchwytywanym artystą głosowym. Mogliśmy go usłyszeć grając w „Far Gry 6”, „The Medium”, „Marvel’s Avengers”, „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales”, „Mortal Kombat 11”, „Death Stranding”, „God of War” i wiele, wiele innych tytułów.