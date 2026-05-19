Te pary z Love is Blind Polska to pewniaki. Kto weźmie ślub w finale?

Reality show "Love is Blind: Polska" przejęło Netfliksa. Od początku maja połowa subskrybentów żyje tym tematem i przebiera nogami, by dowiedzieć się, która pary staną przed urzędnikiem i powiedzą sobie "tak". Sporo osób ma już pewnie swoje typy i ja również je miałam. Z każdym kolejnym odcinkiem w stosunku niektórych par zaczęłam mieć wątpliwości, ale dla równowagi zaczęłam również bardziej kibicować innym. Filip i Daria, Julia i Kamil "Uno", Marta i Damian, Julita i Jacek - którzy uczestnicy udowodnią, że miłość jest ślepa?

Przypomnę tylko, że wśród zaręczonych uczestników znajdowała się jeszcze jedna para - Krzysztof i Malika. W trakcie programu okazało się jednak, że mężczyzna zdradził swoją narzeczoną z Kingą, inną uczestniczką "Love is Blind: Polska", przez co para zdecydowała o zerwaniu zaręczyn i zakończeniu związku. Mimo że Malika w mediach społecznościowych przekonywała, że ich relacja poza kamerami wyglądała zupełnie inaczej - bardziej czule - to analizując ich zachowania w formacie, byli oni parą, której nie wróżyłam przyszłości już od samego początku. Wydawało mi się, że ich zaręczyny były wymuszone i zupełnie się ich nie spodziewałam.

Love is Blind: Polska - kto weźmie ślub w finale?

Filip i Daria

Zaskoczyły mnie również oświadczyny Filipa i Darii, którzy początkowo nie wzbudzili mojej sympatii. Jednak z każdym kolejnym odcinkiem, kiedy Daria zaczęła pokazywać swoją drugą stronę - tą mniej romantyczną, a bardziej rodzinną - zaczęłam utwierdzać się w przekonaniu, że, przy wsparciu bliskich, ma ona szansę na stworzenie z Filipem zdrowego związku. Tymczasem jej narzeczony, którą na początkowym etapie znajomości wydawał się być pewien swojego wyboru, z biegiem czasu zaczął być coraz bardziej zachowawczy. Teraz nie jestem pewna, czy na ceremonii ślubnej przypadkiem nie spęka, ze względu na niechęć jego rodziny do całego eksperymentu. Daria wydaje się być pewna i nie może doczekać się założenia sukni ślubnej.

Kamil "Uno" i Julia

Na etapie kabin nie wróżyłam Kamilowi i Julii wspólnej przyszłości. Afera czekoladkowa i niezręczne zaręczyny sprawiły, że nie pokładałam w tej parze nadziei. Wszystko zmieniło się, kiedy oboje zaczęli poznawać swoje rodziny. Mimo że początkowo Julia nie była przychylnie nastawiona do Norwegii, odniosłam wrażenie, że jej podejście do eksperymentu zaczęło się zmieniać, gdy poznała siostry Kamila. Choć jej narzeczony miał dużo bardziej ekstremalne wejście do rzeczywistości, poznając bliskich Julii, to mimo wszystko nie zniechęcił się on i wydaje mi się, że ostatecznie powie "tak". Jego wybranka może mieć natomiast nie lada dylemat - wszystko przez nastawienie jej matki, która jest przeciwna jej zamążpójściu.

Damian i Marta

W przypadku Damiana i Marty bieg tej relacji mógł zmienić jedynie MP. Marta ostatecznie zdecydowała się zaręczyć z Damianem i wydaje mi się, że był to dla niej idealny wybór. Mimo jego żartów i dziecinnego podejścia do życia, myślę, że uczestniczka zdecyduje się powiedzieć "tak". Te drobne mankamenty Damiana, które są zapewne wyolbrzymione w programie, nie przeszkodzą jej w stworzeniu z nim związku. Wydaje mi się, że jej narzeczony również nie będzie miał wątpliwości - wzruszające historie bardzo ich do siebie zbliżyły i przez to sądzę, że Damian wyjdzie z programu jako mąż.

Jacek i Julita

Najwięcej emocji wzbudził chyba związek Jacka i Julity. Nie tylko przez to, jak Jacek został przedstawiony w formacie (auuu, nice i pstrykanie palcami to już odgłosy i gesty, które naśladują użytkownicy mediów społecznościowych), ale również w związku z tym, że Julita przyszła do programu jako mama nastoletniego syna. Początkowo ich relacja opierała się na romantyczności, lecz z biegiem czasu zaczęłam dostrzegać, że zaczynają zacieśniać więzi. Wiadomo, sprzeczki były, jak w każdym związku, ale pojawiło się w ich życiu wiele wzruszających momentów. Najbardziej w pamięć zapadnie mi spotkanie Jacka z synem Julity oraz jego propozycja, by jego narzeczona schowała się w garderobie. W ten sposób chciał rozwiązać problemy tak jak na początku, gdy poznawali się w kabinach. Między parą kliknęło już na początku i jestem prawie pewna, że oboje powiedzą sobie "tak".

Anna Bortniak 19.05.2026 18:04

