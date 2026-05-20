Oglądasz Stamtąd? Nowy odcinek pojawi się dopiero w czerwcu

Kolejny odcinek „Stamtąd” nie zostanie wyemitowany w przyszłym tygodniu. Widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość. 6. epizod pojawi się dopiero w czerwcu.

Konrad Chwast
4. sezon serialu „Stamtąd” jest absolutnym hitem. Niemal od początku emisji zajmuje 1. miejsce w rankingu seriali HBO Max. Produkcja jest nie tylko szalenie wciągająca, ale też angażująca. Widzowie po niemal każdym odcinku z wypiekami na twarzy dyskutują o tym, co wydarzyło się w ostatnim epizodzie. Tym istotniejsza jest informacja, że kolejny, 6. już epizod „Stamtąd” nie zostanie wyemitowany w następny poniedziałek.

Stamtąd – 6. odcinek dopiero w czerwcu

W Polsce emisja „Stamtąd” odbywa się za pomocą platformy HBO Max. Nowe odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o godzinie 10:00. Pierwszy odcinek został udostępniony 20 kwietnia, a kolejne pojawiały się co tydzień.

Niestety 25 maja nie zobaczymy nowego epizodu „Stamtąd”. Jego premiera odbędzie się tydzień później, czyli 1 czerwca 2026 roku. Tę informację potwierdził nam polski oddział HBO Max.

Skąd to opóźnienie?

Najprawdopodobniej powodem przeniesienia premiery 6. odcinka jest odbywający się 25 maja Dzień Pamięci. To amerykańskie święto państwowe, które obchodzone jest w ostatni poniedziałek maja. Związane jest z upamiętnianiem tych wszystkich, którzy zginęli w trakcie odbywania służby wojskowej.

Ostatni odcinek 4. sezonu serialu „Stamtąd” zaplanowany jest na 29 czerwca. Dostaniemy w sumie 10 epizodów. Dobra wiadomość jest taka, że 5. sezon został już oficjalnie ogłoszony. Będzie to ostatnia odsłona serialu. Twórca serialu, John Griffin, wielokrotnie tłumaczył, że cała fabuła została rozpisana właśnie na 5 części i nieubłaganie zmierza do końca. Co ważne, showrunner obiecał, że od początku wiedział, jaki będzie finał tej historii. Istnieje więc szansa, że produkcja nie popełni błędu swojego duchowego poprzednika, a więc serialu „Lost”.

20.05.2026 17:55
