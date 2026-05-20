To nie koniec Love is Blind Polska. Będzie odcinek specjalny

W artykule wspominam o tym, kto wziął ślub, a kto w ostatniej chwili uciekł sprzed ołtarza w finale "Love is Blind: Polska".



Polska edycja formatu "Love is Blind" doczekała się finału. Filip i Daria, Jacek i Julita, Damian i Marta oraz Kamil "Uno" i Julia stanęli przed urzędnikami, w obecności swoich rodzin i przyjaciół, aby ostatecznie zdecydować, czy ich wybór podczas eksperymentu był słuszny. Wielu widzów zaangażowało się w historie par, dlatego tym bardziej ucieszą się z informacji, że program wcale się nie kończy. Za jakiś czas Netflix pokaże odcinek specjalny, tzw. "Reunion", dzięki któremu fani będą mogli dowiedzieć się, jak wyglądało życie uczestników po programie.

Love is Blind Polska - Reunion. Kiedy premiera? Netflix pokaże odcinek specjalny show

Netflix nie ujawnił jeszcze dokładnej daty premiery odcinka specjalnego. Na podstawie wcześniejszych edycji można jednak spekulować, że "Reunion" będzie dostępny na platformie Netflix za tydzień, 27 maja. W tygodniowych odstępach czasowych debiutowały bowiem poprzednie "Reuniony" w zagranicznych wersjach programu. Na oficjalną informację będziemy musieli jednak poczekać. Netflix z najpewniej poda ją lada moment.

Odcinek specjalny "Love is Blind: Polska" będzie domknięciem całego eksperymentu, dzięki któremu fani programu będą mogli dowiedzieć się, co stało się z parami po zakończeniu zdjęć. Nie wiadomo jeszcze, kto dokładnie pojawi się w tym epizodzie. Można jednak przypuszczać, że oprócz par, które wzięły ślub albo tych, które w ostatniej chwili powiedziały "nie", pojawią się również inni uczestnicy. Z perspektywy widza będzie to bardzo ciekawe.

Z jednej strony będzie można dowiedzieć się, co słychać u Damiana i Marty oraz Filipa i Darii, świeżo upieczonych małżeństw - jak wyglądała ich rzeczywistość po programie, jak się dogadują i czy ślub przed kamerami był dobrą decyzją. Ciekawą perspektywę mogą również pokazać Jacek i Julita oraz Kamil "Uno" i Julia, którzy nie zdecydowali się na zawarcie związku małżeńskiego - czy mieli okazję porozmawiać na spokojnie po programie, jak wyglądały ich relacje, kiedy wrócili do rzeczywistości? A może zdecydowali się do siebie wrócić?

Być może w "Reunion" zobaczymy również innych uczestników, którzy byli obecni w programie wyłącznie na etapie rozmów w kabinach - wiemy, że niektórzy z nich się zaręczyli, ale produkcja nie zdecydowała się wysłać ich na egzotyczne wakacje. Wielu widzów interesuje również zapewne to, jak potoczyły się losy Krzysztofa i Maliki, którzy, co prawda, przeszli do kolejnego etapu "Love is Blind" jako narzeczeństwo, ale zdecydowali się rozstać przed odcinkiem ślubnym. Miejmy nadzieję, że na te i inne pytania dostaniemy odpowiedzi już niebawem.

Anna Bortniak 20.05.2026 12:32

