Czy będzie 6. sezon The Boys? 5. odsłona już w całości na Prime Video

Do tej pory było tak, że po finale każdego sezonu "The Boys" fani z niecierpliwością wyczekiwali kolejnego. I prędzej lub później dostawali upragnione nowe odcinki. Z wielką uwagą śledzili koleje losów tytułowych Chłopaków, którzy brutalnie rozprawiają się z supkami. Czy tym razem też tak będzie?



Bo przecież najnowszy 5. sezon "The Boys" rozpoczął się na Prime Video jeszcze 8 kwietnia. Na start otrzymaliśmy pierwsze dwa odcinki, a kolejne pojawiały się na platformie Amazona w tygodniowych odstępach. Łącznie dostaliśmy ich osiem, z czego ostatni wylądował w serwisie dopiero dzisiaj, 20 maja. Fani produkcji na pewno nie zamierzają czekać z jego odpaleniem.

The Boys: 6. sezon - co dalej z hitem Prime Video?

5. sezon "The Boys" szybko stał się hitem w Polsce. Od czasu swojej premiery nie schodził z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju. Utrzymywał się na nim przez wiele tygodni. Co środę pojawiał się nowy odcinek, co tylko podbijało zainteresowanie produkcją. W efekcie żadna nowość nie mogła jej zaszkodzić. Aż do niedawna.

Jakiś czas temu na Prime Video zadebiutowało "Piep*zyć Mickiewicza 3". Polska nowość prosto z kina strąciła na chwilę "The Boys" z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. Za chwilę wszystko jednak wróciło do normy i Chłopaki z powrotem wdrapali się na szczyt zestawienia. Ale tym razem trwali już na nim tylko do pojawienia się "Off Campus".

Na razie "The Boys" wciąż przegrywa z nowym serialem. Być może po pojawieniu się finałowego odcinka 5. sezonu to się zmieni. Na pewno by wypadało, bo przecież wraz z nim nie kończy się tylko nowa odsłona (anty)superbohaterskiej produkcji. Jeszcze przed 4. odsłoną Prime Video przypieczętowało jej los.

Przed premierą 4. sezonu Prime Video zapowiedziało, że "The Boys" zmierza do końca. Platforma Amazona zdania nie zmieniła, przez co 5. odsłona jest tą ostatnią. Jeśli obejrzycie finałowy odcinek, który dzisiaj pojawił się w serwisie, zrozumiecie, że to tyle. Finito. Produkcja dobiegła do mety.

Fani nie mają, co liczyć, że w przyszłości pojawi się jeszcze 6. sezon "The Boys". Serial definitywnie kończy się na 5. odsłonie, nie pozostawiając żadnej furtki otwartej na kontynuację.

Rafał Christ 20.05.2026 15:51

