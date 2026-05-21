Jak skończył się komiks The Boys? Porównujemy z serialem

"The Boys" nie jest na pewno wierną adaptacją komiksów Garhta Ennisa i Daricka Robertsona. Nie można też powiedzieć, że serial Prime Video okazuje się jedynie inspirowany oryginałem. Podąża własną fabularną drogą, ale równoległą i skrótową w stosunku do ścieżki wytyczonej przez pierwowzór. Teraz na platofrmie Amazona pojawił się finał produkcji, dzięki czemu możemy porównać zakończenia obu opowieści. Które jest mocniejsze?

Finał The Boys - różnice między komiksem a serialem

Jaki plan mają Chłopaki w finale The Boys od Prime Video?

W 5. sezonie "The Boys" działo się naprawdę dużo. Dość powiedzieć, że nie brakowało brutalnych śmierci kluczowych dla serialu postaci. We wcześniejszych odcinkach zginął A-Train, zginęła Petarda, a teraz nadszedł czas na Deepa, którego Starlight rzuca na pożarcie jego dawnym morskim ziomkom. Żeby jednak nie było, że tylko supki doczekały się swojego końca, same Chłopaki też ponieśli straty. Finałowy epizod rozpoczyna się przecież od pogrzebu Francuza zabitego wcześniej przez Homelandera. I od tej pory już naprawdę nikt nie jest bezpieczny.

W serialowym "The Boys" tytułowe Chłopaki napromieniowali Kimiko, chcąc zrobić z niej drugiego Soldier Boya. Tajnymi korytarzami wprowadzają ją do Białego Domu, gdzie Homelander ogłasza akurat przed kamerą, że jest bogiem. Po drodze na bohaterów czeka jednak parę niespodzianek. Na swej drodze spotykają Depa. Starlight staje z nim do walki i zabija, rzucając na żer dawnym ziomkom morskim supka. Ale to nie koniec problemów. Przed final bossem Chłopaki muszą zmierzyć się jeszcze z Oh Father. Hughie i Cyc doprowadzają do tego, że zakneblowany wzmocnionym kneblem do zabaw erotycznych dławi się własnym krzykiem.

W międzyczasie Butcher dociera do Homelandera. Nic by jednak nie zdziałał, gdyby nie syn znienawidzonego supka, który na miejscu zdarzenia zjawia się nagle. Ryan pomaga przytrzymać samozwańczego boga, żeby Kimiko mogła potraktować go ładunkiem ze swojego ciała. Dzięki temu Homelander traci swoje moce. Błaga o litość, obiecuje Butcherowi wszystko - łącznie z fellatio - żeby tylko go oszczędził. Rzeźnik jest jednak nie ubłagany.

Jak w przypadku wszystkiego w serialu Prime Video, do śmierci Homelandera dochodzi niekoniecznie tak jak w komiksie. Aczkolwiek można zauważyć pewne podobieństwa.

Jaki los spotyka Homelandera w finale The Boys?

W komiksie do tej wielkiej konfrontacji również dochodzi w Białym Domu. Homelander dostaje się do niego w zupełnie inny sposób. Wmawia mu się bowiem, że jest psychopatycznym potworem, przez co wariuje i postanawia przejąć władzę nad Stanami Zjednoczonymi. Po zabiciu prezydenta przychodzi do niego Butcher. I wtedy zjawia się niespodziewany gość. Nie jest nim syn, tylko Black Noir.

Jak się okazuje, Black Noir to klon Homelandera, który został stworzony w ramach zabezpieczenia - w razie czego miał go zabić. Sam popadł jednak w obsesję, przez co zaczął popełniać kolejne zbrodnie, o jakie oskarżano jego pierwowzór. Homelander stał się więc psychopatą - jak przeczytamy - "przez pomyłkę". I teraz rzuca się na swojego klona, a Butcher ucieka przez okno.

Black Noir wychodzi zwycięzko z walki z Homelanderem. Zostaje jednak mocno ostrzelany na zebrane dookoła Białego Domu wojsko, na którego czele stoi Butcher. Widząc jak klon ledwo trzyma się na nogach, Rzeźnik podchodzi do niego z łomem i rozrywa mu czaszkę. Dokładnie tak, jak samemu Homelanderowi w serialu Prime Video.

Jaki los spotyka Butchera w finale The Boys?

To, co w finałowym odcinku dzieje się po śmierci Homelandera, w komiskie zostaje rozciągnięte na siedem zeszytów. Po rozprawieniu się ze swoim nemezis, Butcher również postanawia zabić wszystkich supków na ziemi rozpylając zmodyfikowany Związek V. W międzyczasie jednak zabija niemal wszystkich ze swojego zespołu - jego ofiarami pada Cyc, Francuz i Kobieta (Kimiko). Powstrzymać go więc może jedynie Hughie.

Do ostatecznego starcia dochodzi na Empire State Building, gdzie Butcher już czeka, żeby rozpocząć supkową czystkę. Hughie próbuje go powstrzymać, w wyniku czego wypada przez okno. Próbując go ratować Rzeźnik nadziewa się na rozbite szkło. Wtedy prowokuje przyjaciela, aby go dobił. Co też się dzieje.

W serialu Prime Video po zabiciu Homelandera Butcher staje się człowiekiem, któremu nic nie pozostało. Ryan nie chce utrzymywać z nim kontaktu, a pies Terror zdycha. Dlatego Rzeźnik wraca do pierwotnego planu wybicia wszystkich supków. Czeka tylko aż wstaną. I wtedy dociera do niego Hughie. Zamierza powstrzymać go za wszelką cenę. Udaje mu się zastrzelić Butchera, gdy ten waha się, czy wcisnąć detonator.

Kto przeżywa finał The Boys?

W finale komiksowego "The Boys" przeżywa jedynie Hughie i Starlight, którzy wspólnie rozpoczynają całkowicie nowy rozdział. Podobnie dzieje się w serialu Prime Video, tylko już na zupełnie innych zasadach. Po pogrzebie Butchera, każdy z ostałych członków Chłopaków rusza własną ścieżką. Mimo to najwięcej uwagi twórcy poświęcają wtedy tym samym bohaterom, co Garth Ennis i Darick Robertson.

Hughi wraz ze Starlight prowadzą własny sklep ze sprzętem audiowizualnym. Do tego Annie jest w ciąży i narzeka, że mama przez telefon namawiała ją, aby w końcu wzięła z ukochanym ślub. Sielankę przerywa usłyszany w radiu komunikat policji. Starlight rusza, aby powstrzymać zbrodnię, a Hughie dotyka jej brzucha, prosząc, żeby Robin się nią opiekował/opiekowała. Czyli ta cała mroczna i brutalna opowieść kończy się promykiem nadziei na lepszą przyszłość.

Rafał Christ 21.05.2026 06:33

