Maciej Musiał weźmie udział w wojskowych manewrach. Nietypowy projekt aktora

Wielki patriota, który uważał naszą obecność w NATO za kluczową dla Polski. Myślę, że bardzo by się cieszył, że biorę udział w takim projekcie. To dla mnie wielkie wyróżnienie i jestem bardzo szczęśliwy, że mogę brać udział w takiej akcji - czytamy we wpisie 28-letniego aktora.



W komentarzach fani chwalą Musiała za jego zaangażowanie w polityczno-społeczne sprawy. - Cieszę się, że jesteś nie tylko przystojny i utalentowany, ale także zaangażowany w sprawy polityczne i społeczne - zachwycają się wielbiciele aktora na Instagramie.