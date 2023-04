3. sezon "Wiedźmina" naprawi zrujnowany wcześniej wątek. Znamy szczegóły

Nie da się ukryć: po pierwszym dość pozytywnie przyjętym sezonie, po którym cała produkcja miała nabrać wiatru w żagle, oczekiwania fanów boleśnie zderzyły się z drugą odsłoną "Wiedźmina". Na serial Netfliksa spadła fala krytyki w związku ze zbyt dużą liczbą odstępstw od materiału źródłowego, czyli prozy Andrzeja Sapkowskiego. Wiele z nich okazało się nie tylko pozbawionych sensu, lecz także - co gorsza - drastycznie obniżało jakość całej historii. Jedną ze znaczących modyfikacji była ta dotycząca relacji Yennefer z Geraltem i Ciri.



Podczas gdy w oryginale czarodziejka na prośbę Geralta zajęła się mentorowaniem i nauczaniem Ciri w czasie pobytu księżniczki w świątyni Melitele, w 2. sezonie serialu... straciła swoje moce. Ekranowa wersja Yennefer została zmanipulowana przez starożytną istotę, Voleth Meir, i zamierzała poświęcić życie dziewczynki, by odzyskać magiczne zdolności. Wszystko po to, by w ostatniej chwili odpuścić, żałować i przy okazji podpaść wiedźminowi. Nietrudno się domyślić, że ta duża, a zbędna modyfikacja mało komu przypadła do gustu.