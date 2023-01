Madonna rusza w największą trasę koncertową w karierze. Czy odwiedzi Polskę?

W zeszłym roku Madonna obchodziła 40-lecie swojej działalności. W ciągu tych czterech dekad nagrała mnóstwo hitów. Material Girl, Like a Virgin, Papa Don't Preach, Don't Cry For Me Argentina, czy nawet Bitch, I'm Madonna - to tylko kilka z nich. Piosenkarka ciężko sobie zapracowała na tytuł "królowej popu". Teraz zamierza wyruszyć w trasę koncertową, która będzie uhonorowaniem jej kariery.



Nadchodzące, 12. już w karierze, światowe tournee Madonna ogłosiła w dość osobliwy sposób. Jakiś czas temu z jej Instagrama zniknęły wszystkie posty. Po jakimś czasie w mediach społecznościowych artystki pojawił się jednak plakat nadchodzącej trasy. I jak się okazało, ma ona być pierwszą w historii retrospektywą artystki. W ramach "The Celebration Tour" piosenkarka oczaruje fanów swoimi największymi przebojami. Gdzie będzie można zobaczyć jej występy?